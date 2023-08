Luis Enrique, Ugarte et les réactions après PSG - Lorient (0-0)

Paris n’a pas pu battre Lorient à l’occasion de son premier match de championnat. Luis Enrique faisait la moue au coup de sifflet final.

Le champion de France a démarré sur la pointe des pieds le nouvel exercice de Ligue 1. Dans son fief de Parc des Princes, face au Lorient de Le Bris, le PSG a dominé stérilement pour finalement concéder le nul (0-0). Un premier résultat moyen, même si les intentions était là.

Après ces deux points perdus, Luis Enrique a fait part de sa réaction. Le coach espagnol, qui a su bien imposer sa patte, a reconnu au coup de sifflet final que le score lui laissait les regrets. Il a aussi regretté le manque d’efficacité des siens. Il a tout de même cherché à positiver, soulignant la combativité des siens et leur solidité derrière.

Luis Enrique (entraineur du PSG sur Canal+) : « Le résultat ? Oui, je suis déçu. Ce qui nous a manqué ? Marquer un but. C’est ce qu’il faut quand on a un adversaire qui défend aussi bien. On s’est amélioré au fil du match. Défensivement, on a été bon. S’il faut être patient avec Paris ? C’est compliqué d’être patient quand on a ces supporters. On est déçu de ne pas leur avoir offert la victoire. Mbappé et Dembélé ? Mon travail c’est d’améliorer les joueurs qui travaillent avec nous ».

L'article continue ci-dessous

Manuel Ugarte (milieu de terrain du PSG sur Canal+) : « Je pense qu’on a fait un grand match. Ça a été difficile. Il a fallu faire circuler le ballon, mais je suis content du travail de l’équipe. Ma performance ? Je suis content, mais l’important c’est de gagner avec l’équipe. Moi, je me suis bien senti. On n’a pas gagné c’est dommage, on va essayer de travailler. Mon tir à la fin ? Ça aurait été un rêve de la voir au fond. Mais j’ai tenté ma chance ».

Goncalo Ramos (attaquant du PSG sur Canal+) : « Parce qu’en face il y avait une bonne équipe. Ils ont très bien défendu. On a fait le maximum, mais on n’a pas marqué. Si je suis confiant pour la suite ? Oui, ce n’est que le début. Nous avons confiance et nos qualités et nous allons battre. Personnellement, je pense que je peux faire mieux. Les mots du coach après la rencontre ? On n’a pas encore parlé ».