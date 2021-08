L’UEFA réfléchit à un fond de secours de six milliards d’euros

Face à la crise du Covid-19 et afin de dynamiser à nouveau le marché des transferts, l’UEFA réfléchit à un fond d’aide pour les clubs européens.

Crise du Covid-19, projet de Super League, réforme de la Ligue des Champions. Depuis quelques mois, l’UEFA n’a pas vraiment le temps de souffler et doit faire face à des dossiers d’envergure.

Après avoir réussi (en partie ?) à tuer dans l’oeuf le fameux projet d’une ligue fermée avec les principaux acteurs du football européen, Aleksander Ceferin et son board ont désormais l’ambition de redonner à l’UEFA ses lettres de noblesse et montrer que l’instance européenne ne vacille pas et reste bien maitre de son destin.

Dans une parution dans le New York Times, on apprend que l’UEFA est prête à venir en aide aux clubs européens fortement touchés par le crise économique liée au coronavirus. Une sorte de plan Marshall pour le football européen avec la création d’un fond de secours qui serait de l’ordre de six milliards d’euros.

L'article continue ci-dessous

Cash strapped European football clubs to be offered access to $7bn fund UEFA has negotiated with leading banks. Will form key pillar of post-Covid recovery plan.



via @NYTimes https://t.co/KxTxoY0lq4 — tariq panja (@tariqpanja) August 18, 2021

L'argent serait apporté par des banques et des sociétés de capital-investissement (Citigroup et UniCredit sont notamment citées) et serait beaucoup plus avantageux pour les clubs en difficulté, avec des taux d’intérêt beaucoup plus bas que lors d’un emprunt directement auprès d’une banque.

Ce projet, l'UEFA en aurait déjà présenté les contours aux principaux concernés, par le biais de l'Association européenne des clubs. Dans les faits, les bénéficiaires prioritaires seraient les clubs les plus en difficulté parmi les qualifiés à la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Le remboursement des aides versées se ferait sur les dotations et primes versées aux participants des compétitions européennes.

Reste désormais à voir comment la nouvelle sera accueillie du côté de Madrid, de Barcelone ou de Turin. On a vu avec la Liga que le Real Madrid et le Barça ne souhaitaient pas dépendre d’un fond d’investissement sur le long terme afin de croire encore et toujours à la Super League, en sera-t-il de même avec ce plan Marshall voulu par l’UEFA ?