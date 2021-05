L’UEFA prononce ses sanctions contre les fondateurs de la Superleague

L’UEFA a pris des mesures en forme de représailles contre les clubs ayant participé à la création de la Superleague.

Aleksander Ceferin l’avait promis et cela s’est vérifié. La démarche opérée par 12 clubs européens le mois dernier avec le lancement d’une compétition à part, nommée « Superleague », et contre l’avis des instances internationales, n’est pas restée sans conséquence. Ce vendredi, plusieurs mesures ont été prises contre 9 des 12 écuries en question.

L’UEFA promet une plus grande sévérité dans le futur

Les 9 clubs sont ceux qui ont abandonné officiellement l’idée de participer à ce projet. Les trois restants, que sont Barcelone, le Real Madrid et la Juventus, ne l’ont pas encore fait. Ils ont été renvoyés vers les instances disciplinaires et encourent des sanctions encore plus lourdes.

Concernant les neufs clubs qui sont revenus à la raison, ils ont trouvé un accord avec l’UEFA pour éviter l’exclusion. Pour cela, ils se sont résolus à céder 5% de leurs revenus européens la saison prochaine. Dans le meilleur des cas, à savoir la victoire en finale de C1, ce montant pour atteindre les 6.5M€.

En plus des gains bloqués, il y aura aussi une amende de 1.5M€ pour chaque club et qui seront reversés à un fonds pour le développement et le soutien du football amateur.

Par ailleurs, une mise en garde a été lancée à l’encontre de ceux qui seraient susceptibles d’intégrer une compétition tierce dans le futur et sans l’aval de l’UEFA. Ils devront se délester d’une amende de 100M€. Et s’ils enfreignent un tout autre engagement qu'ils ont pris dans la déclaration de réintégration ça sera 50M€.

Ces mesures ne sont pas faites pour apaiser les tensions, mais l’UEFA les a jugées nécessaires pour dissuader une autre scission dans le futur. «J'ai dit au Congrès de l'UEFA il y a deux semaines qu'il fallait une organisation forte pour admettre avoir commis une erreur, surtout en ces jours de procès sur les réseaux sociaux. Ces clubs ont fait exactement cela. En acceptant ses engagements et sa volonté de réparer les perturbations qu'ils ont causées, l'UEFA veut mettre ce chapitre derrière elle et avancer dans un esprit positif », a indiqué le Slovène, en affirmant aussi que « les mesures annoncées sont importantes, mais aucune des sanctions financières ne sera retenue par l'UEFA. Ils seront tous réinvestis dans le football des jeunes et du football de base dans les communautés locales à travers l'Europe, y compris au Royaume-Uni ».