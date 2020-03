L’UEFA prévoit une mise au point avec les fédérations nationales

L’UEFA a convoqué les secrétaires généraux des différentes associations pour une réunion mercredi prochain.

Environ deux semaines après la réunion qui avait débouché sur le report de l’Euro et la suspension des coupes européennes jusqu’à nouvel ordre, l’UEFA envisage de se réunir de nouveau avec ses différentes associations pour faire le point sur la crise et ses répercussions.

A travers un communiqué, les hautes instances du football continental ont donc invité les secrétaires généreux des 55 associations qui leur sont affilées pour une visioconférence le 1er avril prochain. Le butest de « faire le point sur les progrès réalisés par les deux groupes de travail créés il y a deux semaines et d’étudier les différentes options identifiées concernant le report des matches », précise la note.

Pour rappel, un groupe de travail a été constitué pour se pencher sur le calendrier et la force de réorganiser les différentes compétitions. Et l’autre a comme objectif d’étudier la question économique, et limiter au mieux les différentes pertes enregistrées.

Les dernières rumeurs suggèrent qu’Aleksander Ceferin et ses disciples n’excluent pas totalement l’annulation complète de la saison 2019/2020 à cause de la pandémie coronavirus.