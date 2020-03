Coronavirus - La valeur des joueurs pourrait baisser au 30 juin

Dans sa lettre hebdomadaire, le CIES s'est penché sur les pertes de valeur marchande potentielles des joueurs des cinq grands championnats si aucune rencontre n'était disputée jusqu'au 30 juin prochain. Une perte qui avoisinnerait les 30% selon ses estimations.

Almost 3⃣0⃣% loss in big-5 league players' transfer values if no match played and no contract extended until 30th of June! Data per club available in issue number 2⃣8⃣9⃣ of the @CIES_Football Weekly Post ➡️ https://t.co/aDHSsQ78ZI #Covid_19 pic.twitter.com/Lv7ohK2KKM