OFFICIEL - ​L’Euro 2020 reporté d’un an par l’UEFA

L’Union européenne de football a décidé de reporter d’un an son tournoi continental des nations. Il se jouera entre le 11 juin et 11 juillet 2021.

Comme c’était prévisible, le championnat d’Europe des Nations n’aura pas lieu l’été prochain, mais celui d’après.

Les hautes instances du football européen ont repoussé la compétition à 2021 en raison de la pandémie coronavirus. C’est ce qui en ressort de la réunion extraordinaire qui s’est tenue ce mardi en visioconférence et avec la participation de toutes les associations du continent.

Ce report était inévitable en raison de l’interruption de la plupart des championnats européens. L’UEFA a donné la priorité aux fédérations et ligues nationales afin qu’elles puissent terminer leurs championnats nationaux lorsque la situation sanitaire le permettra. L’Euro se tiendra entre le 11 juin et le 11 juillet 2021 et cela signifie très certainement que la Coupe du Monde des clubs que voulait organiser la FIFA à la même période n’aura finalement pas lieu.

Plus d'équipes

Un manque à gagner de 200 à 300M€ pour l’UEFA

À noter que l’UEFA a aussi pris l’initiative de mettre en place deux groupes de travail. Le premier tentera de trouver des solutions aux problèmes de calendrier et le second se penchera sur celui des soucis économiques.

​

Le report de l’Euro va engendrer un manque à gagner de 200 à 300M€ pour l’UEFA, selon plusieurs sources concordantes. Pour compenser cette perte, les différents pays devraient verser une partie des sommes qui leurs sont octroyés par leurs diffuseurs TV respectifs.