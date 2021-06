L'UEFA abolit la règle des buts à l'extérieur en Coupe d'Europe

La règle des buts à l'extérieur, applicable depuis 1965, ne sera plus en vigueur à partir de l'exercice 2021/2022.

L'UEFA a confirmé ce jeudi que la règle des buts à l'extérieur sera supprimée des compétitions européennes. Le changement sera mis en place pour le début de la saison 2021-22.

La règle des buts à l'extérieur est utilisée depuis plus d'un demi-siècle, mais ne décidera plus des matches à élimination directe dans les compétitions de clubs de l'UEFA, notamment ceux de la Ligue des champions et la Ligue Europa.

Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a expliqué que la règle "va à l'encontre de son objectif initial" et a déclaré qu'il était convaincu qu'elle dissuadait les équipes de jouer au football offensif.

Pourquoi la règle a-t-elle été supprimée ?

La règle des buts à l'extérieur est en place depuis la saison 1965-66, lorsqu'elle a été utilisée lors de la Coupe des vainqueurs de coupe.

Depuis un certain temps déjà, de nombreuses personnes plaident en faveur de son retrait des compétitions interclubs de l'UEFA, l'ancien patron d'Arsenal Arsene Wenger et l'entraîneur de l'Atletico Madrid, Diego Simeone, s'étant opposés à son concept.

Le sentiment général était que la règle était restrictive pour ceux qui jouaient à domicile, en particulier lors du match aller des huitièmes de finale, avec l'idée que marquer des buts à l'extérieur comptait presque pour le double.

En effet, une déclaration officielle de l'UEFA met en évidence le fait qu'il y a eu une réduction des victoires à domicile et des buts dans les compétitions de l'UEFA. La déclaration disait : "Les statistiques du milieu des années 1970 jusqu'à maintenant montrent une tendance claire à la réduction continue de l'écart entre le nombre de victoires à domicile/extérieur (de 61 %/19 % à 47 %/30 %) et le nombre moyen de buts par match marqués à domicile/extérieur (de 2,02/0,95 à 1,58/1,15) dans les compétitions masculines. Alors que depuis 2009-10, les buts moyens par match sont restés très stables en UEFA Women's Champions League avec une moyenne globale de 1,92 pour les équipes à domicile et 1,6 pour les équipes à l'extérieur."

Que se passera-t-il désormais si les scores sont à égalité ?

L'UEFA a annoncé que, comme c'est souvent le cas dans de nombreuses compétitions de football d'élite à travers le monde, si les scores sont toujours à égalité lors d'un match à élimination directe, il y aura deux périodes de prolongation de 15 minutes. Si les équipes marquent le même nombre de buts, ou si aucun autre but n'est marqué, lors d'un match nul, une séance de tirs au but aura lieu pour déterminer quelle équipe se qualifiera.

Le président de l'UEFA a déclaré par ailleurs : "La règle des buts à l'extérieur fait partie intégrante des compétitions de l'UEFA depuis son introduction en 1965. Cependant, la question de son abolition a été débattue lors de diverses réunions de l'UEFA au cours des dernières années. Bien qu'il n'y ait pas eu d'unanimité de points de vue, de nombreux entraîneurs, supporters et autres acteurs du football ont mis en doute son équité et ont exprimé leur préférence pour l'abolition de la règle. "L'impact de la règle va désormais à l'encontre de son objectif initial car, en fait, elle dissuade les équipes à domicile - en particulier au match aller - d'attaquer, car elles craignent d'encaisser un but qui donnerait à leurs adversaires un avantage crucial. Il y a aussi le règlement injuste, surtout en prolongation, d'obliger l'équipe à domicile à marquer deux fois lorsque l'équipe à l'extérieur a marqué. Il est juste de dire que l'avantage à domicile n'est plus aussi important qu'avant. Compte tenu de la cohérence à travers l'Europe en termes de styles de jeu, et de nombreux facteurs différents qui ont conduit à une baisse de l'avantage à domicile, l'UEFA Le Comité exécutif a pris la bonne décision en adoptant le point de vue qu'il n'est plus approprié qu'un but à l'extérieur ait plus de poids qu'un but marqué à domicile."