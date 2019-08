Lothar Matthäus démonte le PSG et Thomas Tuchel

L'ancien Ballon d'Or ne s'est pas montré tendre envers la gestion du champion de France en titre et son compatriote, Thomas Tuchel.

Le PSG est souvent la cible des critiques de la part d'anciens joueurs renommés ayant joué dans de grands clubs européens ou de certains observateurs du football mondial. Ultra dominateur sur la scène nationale, le club de la capitale peine à franchir le cap sur la scène européenne. Le PSG reste bloqué aux quarts de finale en et a même échoué dès les huitièmes de finale lors des trois dernières éditions.

Devenu un consultant respecté dans son pays, Lothar Matthäus, ancien Ballon d'Or, a donné son avis sur le PSG dans un entretien accordé à l'AFP, en marge de la Supercoupe d' entre le et le , qui aura lieu ce samedi. L'ancien joueur du Bayern Munich considère que le club français a la capacité de remporter la C1 mais ce dernier ne comprend pas la gestion des Rouge et Bleu.

"On attendait plus de Tuchel"

"Je ne comprends pas quelle direction ils veulent prendre, je téléphone souvent à mon ami Nasser (Al-Khelaïfi, patron du PSG) mais je ne vois pas un concept clair. Quels joueurs restent, quels joueurs partent? Ca change trop sur plusieurs postes, et quand on change trop, on ne parvient pas à la stabilité, et le plus important est, à mon avis, de pouvoir travailler dans la stabilité sur le long terme pour obtenir de grands succès", a analysé Lothar Matthäus.

Outre ce tacle appuyé envers les dirigeants du PSG, l'ex-défenseur du Bayern Munich n'a pas non plus épargné son compatriote, Thomas Tuchel, entraîneur du club de la capitale. Arrivé l'an dernier, l'ancien technicien du Borussia Dortmund a échoué en et en mais a survolé la . Lothar Matthäus n'a pas caché qu'il a été déçu par la première saison de Thomas Tuchel à la tête du PSG.

"Thomas Tuchel, on lui a tressé des lauriers, mais en fin de compte il n'a gagné qu'un seul titre, le titre qu'on est obligé de gagner avec cette équipe (la , ndlr), il a perdu les coupes, il a été éliminé en Ligue des champions par après une victoire à l'extérieur (2-0, 1-3). Si on fait le bilan, et avec tout le respect que je dois à Thomas Tuchel, je crois qu'on attendait plus de lui", a conclu l'ancien joueur du Bayern Munich.