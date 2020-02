LOSC, Galtier soutient Thomas Tuchel

L'entraîneur de Lille a ouvertement soutenu son homologue parisien, insulté par le frère de Presnel Kimpembe après la défaite contre Dortmund.

La défaite du face au en huitième de finale aller de la a causé beaucoup de remous dans le club de la capitale. En conférence de presse, Christophe Galtier a tenu à soutenir son homologue du PSG, Thomas Tuchel qui s'est fait insulter par le frère de Presnel Kimpembe sur les réseaux sociaux quelques minutes après la défaite du club de la capitale contre le Borussia Dortmund.

"Je veux envoyer un message de soutien à Thomas Tuchel. Un membre de la famille d’un joueur s’est permis d’insulter publiquement Thomas. Je me positionne en tant qu’entraîneur, je trouve ça très grave. C'est plus qu'un manque de respect. Je trouve ça très grave car je sais l'incidence que peuvent avoir de tels propos envers l'homme, le joueur et le groupe. Ça m'a choqué. Certains devraient plus utiliser leur cerveau que leur téléphone", a avoué l'entraîneur de .

"La défaite du PSG n'est pas un cataclysme"

Christophe Galtier a analysé la défaite du PSG contre Dortmund : "Ce qui est incroyable, c’est que c’est un cataclysme quand Paris perd. D’entendre Paris a mal joué… Mais Dortmund a bien joué quand même ! On peut quand même valoriser le jeu, la prestation de Dortmund. À quel titre Paris devrait être supérieur. Ce que fait Thomas (Tuchel), quand même… Il enchaîne tous les trois jours. Et Paris est battu à Dortmund logiquement et par une magnifique équipe. Est-il responsable ? Les entraîneurs, nous sommes tous responsables évidemment. Mais tout le monde a sa part de responsabilité, l’entraîneur, les joueurs".

"Et il y a un adversaire qui veut surtout vous empêcher de jouer, de faire la plus grande des performances. Je trouve qu’on ne met pas assez en valeur la performance des soi-disant plus petits. Paris, cinquième club le plus puissant au monde comme je l’ai lu, parce qu’il perd 2-1 à Dortmund et que Dortmund a été supérieur, très fort, c’est un cataclysme. Non. En sport, souvent un vainqueur et un vaincu. Je suis persuadé que Paris aura un autre visage au match retour. Et a encore toutes ses chances pour se qualifier", a ajouté le technicien français.

Christophe Galtier ne sous-estime pas et veut réagir après la défaite contre l'OM : "On est dans l'obligation de l'emporter samedi face à Toulouse. Vous dire qu'on espère encore chercher la 2ème place, ce serait mentir. Mais il y a une 3ème place à aller chercher. Tout le monde pense que ce sera facile contre Toulouse. J'ai vu leur match à neuf contre onze face à Nice, c'est passé à pas grand chose pour qu'ils arrivent à empocher le point du match nul... Les joueurs savent que c'est une rencontre importante. À domicile, nous avons perdu 2 matchs, mais contre les 2 premiers. On doit entrer sur le terrain avec une grande détermination pour l'emporter".