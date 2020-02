LOSC - Boubakary Soumaré met les choses au clair

Dans un entretien publié sur le site officiel du LOSC, le milieu de terrain a affirmé que son conflit avec le club est désormais totalement terminé.

Auteur de prestations remarquées sous les couleurs du LOSC, Boubakary Soumaré est dans le viseur des plus grands clubs européens. Âgé de 20 ans, celui qui ferait notamment l'objet d'un intérêt de a récemment été écarté du groupe nordiste, pour la réception de l' (1-2). En cause, son refus de quitter le LOSC durant le dernier mercato hivernal pour s'engager en faveur de contre la somme de 40 millions d'euros, selon la Voix du Nord.

"Nous travaillons main dans la main"

Ce mercredi, le principal intéressé a effectué une mise au point sur sa situation personnelle, estimant que les conflits avec son club sont désormais terminés. "On avait besoin de se parler avec le club pour régler une situation concernant la gestion et le développement de ma carrière. Maintenant, c’est réglé. Il faut aller de l’avant et se projeter sur notre fin de saison. (...) Je suis vraiment très content d’être au LOSC", a d'abord expliqué Boubakary Soumaré, dans un entretien publié sur le site officiel du club.





"À , j’ai beaucoup grandi, et je suis reconnaissant à ce club qui m’a donné ma chance dans le monde professionnel. Je souhaite que nous finissions sur le podium et que nous puissions retrouver la Ligue des Champions pour nos supporters. Le LOSC est un club qui m’a beaucoup apporté et j’essaye de lui rendre du mieux possible sur le terrain en donnant le meilleur de moi-même", a ensuite ajouté celui qui est très apprécié de son entraîneur Christophe Galtier.

Plus d'équipes

Enfin, le joueur de 20 ans a déclaré avoir confiance en sa direction. "J’ai une totale confiance dans le projet mené par le club et le président Gérard Lopez. Avec mes agents, nous travaillons main dans la main et en bonne intelligence avec le club", a-t-il lancé. Voilà qui a le mérite d'être clair.