OM - Lihadji pourrait rejoindre Lille

Le jeune ailier formé à Marseille devrait quitter le club phocéen en fin de saison. Il pourrait prendre la direction du Nord.

Si Isaac Lihadji ne devrait pas signer son premier contrat professionnel à Marseille, reste à savoir qui parviendra à attirer le dernier prodige du centre de formation de l' l'été prochain.

Trop gourmand, le jeune joueur a en effet vu Marseille retirer sa proposition de contrat le mois dernier et n'est plus appelé avec le groupe professionnel depuis le mois de novembre. André Villas-Boas lui avait pourtant offert ses premières minutes de jeu en début de saison, avant que la situation ne se complique.

"Notre proposition pour le moment est retirée et s'il démontre un intérêt pour rester, on pourrait faire une nouvelle proposition. La dernière n'ayant pas été acceptée, on devait la retirer. Il a une attente autour de lui car il a de la qualité. Le problème est qu'on ne peut pas être otages de cela", expliquait le Portugais début janvier.

Or, selon les informations de La Provence, Lihadji pourrait rejoindre la saison prochaine. L'équipe entraînée par Christophe Galtier tente en effet de faire venir de jeunes joueurs à fort potentiel pour les voir se développer dans le Nord, à l'image d'un Nicolas Pépé parti à l'été dernier après une superbe saison.