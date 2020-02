LOSC, Galtier : "Si on veut titiller l'OM, il faudra les battre"

L'entraîneur de Lille est conscient que le choc contre l'OM est un tournant pour la suite du championnat.

Quatrième de à neuf points de l' , deuxième, et un point de Rennes, troisième, est en pleine phase ascendante en championnat. Les Dogues ont une occasion en or de combler une partie de leur retard et de relancer totalement la course à la deuxième place en l'emportant face à l'OM, dimanche soir. En conférence de presse, Christophe Galtier a confessé qu'une victoire était impérative pour le LOSC afin d'être dans les meilleures conditions pour atteindre les objectifs du club.

"L'OM est second du championnat. Ils restent sur une série impressionnante. Ils ont des points d'avance. Si on veut espérer les titiller, il faudra les battre. On jouera pour gagner. Ils ont une très bonne défense et un bon état d'esprit. Les joueurs font des efforts importants. Il a un effectif constitué pour jouer une fois par semaine. C'est un avantage, et ils sont performants. L'objectif fixé par le président n'est pas une pression, c'est un objectif. Il est très haut, et on va tout faire pour l'atteindre. C'est important d'être ambitieux. Si on veut se battre pour les rattraper, il faut réduire l'écart de points", a indiqué l'entraîneur du LOSC.

"Osimhen a juste eu une crampe contre Angers"

"Sur les dix derniers matchs de , nous avons 7 victoires, avec des défaites contre le PSG, à et à . J'espère qu'on aura le même bilan dans dix journées ! Si c'est le cas, on sera très bien pour le sprint final. "En une semaine, on a pris des points sur Rennes et . On va jouer avec une grande détermination pour battre l'OM. Le fait d'avoir enchaîné trois succès, ça rend l'approche de ce match plus simple. On a la possibilité de les jouer dans de bonnes conditions", a ajouté Christophe Galtier.

L'entraîneur de Lille a évoqué la philosophie de son club : "Dans le projet mis en place par notre président, Gérard Lopez, le club est très performant. Nous avons une capacité à avoir une équipe compétitive en ayant chaque saison la capacité à faire du trading de joueurs. On arrive à attirer des joueurs à fort potentiel. En , un seul club peut garder ses meilleurs joueurs, refuser des ventes et continuer à acheter de grands joueurs. Les autres clubs français sont obligés de vendre pour vivre sur le plan économique. C'est la Ligue 1 et c'est une de ses spécificités".

Christophe Galtier a annoncé le retour de Timothy Weah et est confiant quant à la présence de Victor Osimhen : "La seule personne qui n'est pas opérationnelle est Saad Agouzoul, ainsi que les trois suspendus : Gabriel, Xeka et Benjamin André. Victor Osimhen s'entraîne normalement. Il a eu une simple crampe contre Angers. Timothy Weah est apte. Je n'ai pas encore arrêté mon groupe car demain matin nous avons une séance. Il est trop tôt pour décider, je dois pallier des absences au milieu de terrain et en défense".