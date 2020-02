Lille, Galtier : "Les écrans, l’héroïne des années 2020"

Christophe Galtier a commencé à prendre des mesures dans la préparation des rencontres pour lutter contre l'addiction aux écrans.

Présent en conférence de presse ce jeudi, l'entraîneur de Christophe Galtier a été sondé sur l'habitude des joueurs à toujours avoir les yeux rivés sur leurs smartphones.

"On est dans une génération, et même dans une société, où il y a une addiction terrible aux écrans, aux réseaux sociaux et aux applications, estime le technicien. C’est l’héroïne des années 2020. Je suis convaincu, parce que je lis beaucoup et j’échange beaucoup, qu’il y a une addiction à ces écrans, et que ces écrans-là peuvent fatiguer ou générer des problèmes dans la concentration et dans la préparation d’un match", a ainsi tonné le coach nordiste lors de son point presse ce jeudi.

Le staff lillois a déjà décidé d'une mesure à prendre : "Il y a peu de temps nous avons pris la décision, en concertation avec les joueurs, qu’une heure avant le coup d’envoi il n’y ait plus de téléphones et d’écrans dans le vestiaire. Donc environ 25 minutes avant d’aller à l’échauffement.", a indiqué le coach.

"Je suis quasiment persuadé qu’il va y avoir une évolution plus importante dans les saisons à venir, pour qu’à partir du moment où l’on entre dans le vestiaire, il n’y ait plus du tout d’accès aux écrans", a-t-il ajouté.