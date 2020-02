Lille - Renato Sanches ? Luis Campos se frotte déjà les mains

Le conseiller du président Gérard Lopez s'attend à voir la valeur marchande du milieu offensif Renato Sanches exploser ces prochains mois.

"Je viens d' , c'est un football différent. Maintenant tout va pour le mieux et je me sens très bien (...) Être ici peut me relancer. Retrouver le top du football mondial, peut m'offrir cette opportunité-là", avait confié Renato Sanches, dans un entretien accordé à Téléfoot (TF1), en décembre dernier.

Arrivé à Lille avec l'étiquette de star en devenir, le Portugais, élu Golden Boy en 2016, a mis le temps qu'il fallait pour s'acclimater à ce nouveau championnat qu'est la , mais ne cesse de monter en régime ces dernières semaines. Au point de s'imposer comme le meilleur élément des Dogues, et comme l'un des joueurs offensifs les plus dangereux de l'Hexagone. Buteur face à Angers vendredi soir (0-2), Renato Sanches est en forme, et ça se voit !

"Sanches va, de manière naturelle, doubler ou tripler sa valeur"

Un retour au premier plan qui ne surprend pas Luis Campos, le dirigeant nordiste à l'origine de sa venue à Lille, qui fonde de grands espoirs en l'international portugais. "Je pense que Renato Sanches va, de manière naturelle, doubler ou tripler sa valeur marchande. Nous ne voulons pas vendre Renato au bout de six mois ou un an, nous voulons qu’il ait le temps de mûrir pour pouvoir nous aider à avoir des résultats", a confié le conseiller du président dans les colonnes du média lusitanien Record.

Plus d'équipes

Habitué à réaliser des affaires sur les marchés des transferts ces dernières saisons, il semblerait en effet que LOSC ne se soit pas trompé en enrôlant celui qui était devenu indésiranble du côté du . Prudence tout de même, l'inconstance a souvent été de mise dans la carrière de Renato Sanches...