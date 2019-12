LOSC, Galtier : "La victoire à l'extérieur fait du bien"

L'entraîneur de Lille est apparu soulagé après le premier succès à l'extérieur de son équipe en Ligue 1 cette saison.

Enfin. a signé son premier succès de la saison à l'extérieur ce mardi soir. Et pas face à n'importe qui, puisque les Dogues sont parvenus à battre l'Olympique Lyonnais au Parc OL grâce à un but de Jonathan Ikoné. Une victoire qui relance le LOSC et permet aux Lillois de remonter à la quatrième place du classement, à un point du podium. En conférence de presse après la rencontre, Christophe Galtier s'est montré soulagé de voir Lille, enfin, s'imposer à l'extérieur et ainsi mettre fin à cette spirale négative loin de ses bases.

"Le soulagement, c'est la victoire. Notre classement à l'extérieur, c'est autre chose. Il est important de faire une série, même par le plus petit des scores. Ce sont des victoires importantes dans une période où on joue beaucoup. Je dois créer une dynamique. J'ai trouvé les joueurs bien, dans un match avec de l'intensité face à un adversaire dans la même situation que nous. Ça fait du bien. Oui cette victoire à l'extérieur, ça compte, surtout quand je vois l'état du vestiaire à la fin. Ça compte pour la confiance, pour ce qu'on prépare et ce qu'on propose. Mais je suis déjà plongé sur le match de Brest, vendredi", a expliqué l'entraîneur des Dogues.

"On a été consistants"

"Le respect du plan de jeu. On a été organisés du début à la fin. On avait décidé de ne pas perdre le ballon dans des zones importantes. On a été vers un jeu plus direct pour étirer le bloc lyonnais. On vouait presser l'adversaire pour avoir le ballon, le plus haut et le plus tôt possible. Mike (Maignan) nous a maintenus dans le match au début. En première période, on a eu des bonnes situations. En deuxième période, le bloc a trop reculé. J'ai aimé notre solidarité et notre détermination. On était bien physiquement, aussi. Cette victoire est bienvenue", a ajouté le technicien français.

Christophe Galtier trouve petit à petit la bonne formule : "J'avance sur le système, sur l'organisation. Il y aura des animations différentes à l'avenir. Je disais que j'avais ma responsabilité sur la perte de confiance et de repères des joueurs, à force d'avoir changé trop souvent de système de jeu. Parfois, à vouloir faire bien, on dérègle plein de choses. On a peu de temps pour travailler entre les matches et je mets ce temps-là à disposition de l'organisation. Ce n'était pas un match de très haut niveau, mais on a été consistants".

L'entraîneur de Lille continue de s'appuyer sur Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné, moins décisifs que la saison passée, mais il estime avoir eu raison de persister : "Oui j'ai maintenu ma confiance envers Bamba et Ikoné, et ça me conforte dans mes choix, même si la répétition des matches va engendrer des changements sur le prochain. J'irai au bout de mes idées avec les deux Jonathan. On ne passe pas de malade à guéri. Ils sont dans le collectif et les efforts. Ikoné a été décisif".