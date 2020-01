Lorient-PSG, Thomas Tuchel : "On a besoin de Kurzawa"

L'entraîneur du PSG était en conférence de presse avant le 16e de finale de Coupe de France entre Lorient et le PSG dimanche au Moustoir (20h55).

Le groupe et les absents

Thomas Tuchel : Malheureusement, j'ai une grande liste d'absents. Il y a une semaine, nous étions 25 joueurs à l'entraînement. Tout le monde était là. Ce ne sera pas le cas demain. Il manque Edi Cavani, Thomas Meunier, Juan Bernat, Adil Aouchiche, Marco Verratti, Marquinhos, Tanguy Kouassi et Thilo Kehrer. Il me reste 16 joueurs et 3 gardiens pour demain. Tous ceux qui ne sont pas blessés sont avec le groupe.

Une occasion à saisir pour les "remplaçants" ?

Ce sera peut-être un match très difficile. Lorient est une équipe très forte en . C'est un match à l'extérieur. Lorient n'aura rien à perdre. On ne peut pas attendre trop de certains gars qui manquent de rythme. J'attends qu'on soit sérieux, attentifs aux détails, qu'on continue avec notre état d'esprit et qu'on joue sérieusement. Je suis convaincu qu'on peut gagner encore, mais je ne veux pas tout changer. On va attendre demain matin pour prendre notre décision.

Peu de buts sur coups de pied arrêtés

On a déjà parlé de cette statistique avec l'équipe. Je suis un petit peu surpris parce qu'on a beaucoup de qualités de frappes avec Ney et Angel (Di Maria). On a aussi des joueurs comme Edi (Cavani) et Mauro (Icardi), qui sont forts de la tête. Je n'ai pas vraiment l'explication, mais j'espère qu'on va trouver des solutions. Peut-être qu'on doit être plus attentif sur des détails. On manque peut-être de détermination à certains moments aussi. Je ne sais pas... Mais vous avez raison.

La situation de Cavani

Je suis inquiet avec chaque joueur qui est blessé. Je veux avoir tout le monde et c'est pour ça que j'étais heureux la semaine dernière. Edi (Cavani) est touché au pubis, il a un problème. Il ne se sent pas libre. On doit faire les traitements et les soins. On espère qu'on reviendra très, très vite.

Un départ de Kurzawa cet hiver ?

On a besoin de lui. Honnêtement, je n'ai pas parlé avec lui d'un départ. On a Juan (Bernat) et Layvin (Kurzawa) pour jouer à gauche. Là, Juan est blessé. Comment on fait sans Layvin ? C'est toujours la même chose... C'est à lui de montrer qu'il est capable. S'il reste en bonne santé, il jouera encore demain. Il a bien joué à . C'est bien qu'il soit là et c'est un joueur important pour moi à gauche.

La forme de Neymar

Il y a beaucoup de mots pour qualifier Neymar, mais il suffit de regarder les matches. Il est super important, il est super décisif. Il fait les efforts défensivement et ferme les espaces. C'est le leader qu'on veut en ce moment. Il faut qu'il garde cet état d'esprit et cette rigeur de travail. C'est bien, mais nous ne sommes qu'en janvier.

Benjamin Quarez, au Camp des Loges.