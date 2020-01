Lorient-PSG : avec Neymar et Mbappé en Bretagne

Le PSG va se déplacer à Lorient avec Neymar et Kylian Mbappé pour le 16e de finale de Coupe de France ce dimanche au Moustoir (20h55).

Thomas Tuchel doit composer avec une cascade d’absents pour le déplacement au Moustoir ce dimanche (20h55) dans le cadre des 16es de finale de la .

Comme annoncé par l’entraîneur allemand en conférence de presse, huit joueurs sont contraints de déclarer forfaits pour cette rencontre : Marquinhos, Thomas Meunier, Juan Bernat (reprise), Edinson Cavani (pubis), Thilo Kehrer (orteil), Adil Aouchiche (quadriceps), Tanguy Kouassi (gastro) et Marco Verratti (épaule).

Navas au repos

À ces forfaits s’ajoutent les absences de Keylor Navas et Mitchel Bakker, non convoqués pour affronter l’actuel leader de . Selon toute vraisemblance, c’est donc Sergio Rico qui devrait encore garder le but parisien pour ce match de Coupe.

19 joueurs, dont 3 gardiens, ont été convoqués. Ils prendront la direction du Morbihan dès ce samedi soir.

Le groupe parisien :

Gardiens : Sergio Rico, Marcin Bulka, Garissone Innocent

Défenseurs : Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Colin Dagba, Loïc Mbe Soh

Milieux : Leandro Paredes, Ander Herrera, Angel Di Maria, Pablo Sarabia, Julian Draxler, Idrissa Gueye

Attaquants : Kylian Mbappé, Neymar JR, Eric Maxim Choupo-Moting, Mauro Icardi