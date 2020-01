Lorient-PSG - Cavani, Verratti, Marquinhos : Tuchel annonce de nombreux absents !

En conférence de presse, Thomas Tuchel a annoncé de nombreuses blessures au sein de son effectif pour le déplacement à Lorient.

L’opération reconquête passera par Lorient pour le . Dépossédée de sa si précieuse l’an passé par Rennes, la formation parisienne va tenter de récupérer son bien cette saison, avec une nouvelle étape ce dimanche (21h) chez les Merlus, dans le cadre des 16es de finale.

Un rendez-vous qu’appréhende le coach du PSG, Thomas Tuchel, malgré l’écart de niveau entre les deux formations : «Lorient est une équipe très forte en L2. C’est un match à l'extérieur. Lorient n'aura rien à perdre. On ne peut pas attendre trop de certains gars qui manquent de rythme. J'attends qu'on soit sérieux, attentifs aux détails, qu'on continue avec notre état d'esprit et qu'on joue sérieusement.»

Tuchel l'a mauvaise

D’autant plus que le technicien allemand devra composer sans de nombreux joueurs à Lorient. S’il espérait faire tourner, cela risque donc d’être compliqué. Les absents ? Edinson Cavani, Marquinhos, Marco Verratti ou encore Juan Bernat, pour ne citer qu’eux…

«Malheureusement, j'ai une grande liste d'absents. Il y a une semaine, nous étions 25 joueurs à l'entraînement. Tout le monde était là. Ce ne sera pas le cas demain. Il manque Cavani, Meunier, Bernat, Aouchiche, Verratti, Marquinhos, Kouassi et Kehrer. Il me reste 16 joueurs et 3 gardiens pour demain. Tous ceux qui ne sont pas blessés sont avec le groupe», a conclu Tuchel.