OL - Sorti blessé, Memphis Depay touché aux ligaments croisés ?

Remplacé par Martin Terrier à la mi-temps face au Stade Rennais (0-1), le capitaine hollandais de l'OL risquerait une très longue absence...

Défait face au Stade Rennais ce dimanche soir au Groupama Stadium (0-1), l'Olympique Lyonnnais a peut-être perdu bien plus qu'une simple rencontre. En effet, si la crainte était déjà de mise suite aux sorties sur blessures de Jeff Reine-Adelaïde et Memphis Depay en première période, celle-ci l'est encore plus suite aux premières informations d'après-match. Et pour cause, Memphis Depay pourrait être touché au niveau des ligaments croisés.

C'est en tout cas ce que révèle le quotidien L'Equipe ce dimanche soir, précisant que l'information provient du staff de l'OL. Contraint de céder sa place à Martin Terrier à la mi-temps, le Hollandais s'était imposé comme l'atout majeur des Rhodaniens lors de cet exerice 2019-20, mais aussi comme un capitaine de devoir, mercredi soir, quand il était allé affronter les supporters et leurs critiques acerbes à l'encontre de son partenaire Marcelo.

​Juninho et Rudi Garcia ne cachent pas leur inquiétude

Si la nature de la blessure de l'ancien joueur de n'est pas encore confirmée et ne le sera que lundi, après des examens plus poussés, l'inquiétude est déjà grandissante dans les rangs lyonnais, comme en témoignent les déclarations de Juninho et Rudi Garcia.

"C’est une très mauvaise soirée parce qu’on a perdu et par rapport à la qualité du jeu produit. La très mauvaise nouvelle est aussi la blessure de Memphis Depay qui pourrait l’éloigner des terrains un bon moment. C’est notre leader, je suis triste pour lui", a notamment déclaré le directeur sportif brésilien en zone mixte au sortir de la rencontre. "Je suis insatisfait du résultat évidemment, mais aussi du contenu affiché. La soirée est d'autant plus compliquée qu'on a perdu deux joueurs sur blessures", a pour sa aprt concédé Rudi Garcia, l'entraîneur de l'OL. Une bien triste soirée, à tous les niveaux.