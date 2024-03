"Loin des GOATS", Haaland remis à sa place

Erling Haaland a appris comment atteindre les niveaux de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, l'attaquant de City ayant un « long chemin à parcourir ».

Le prolifique Norvégien a pris un bon départ dans cette voie, avec 52 buts inscrits lors de sa première saison à l’Etihad Stadium. Ces efforts, qui font suite à une période tout aussi productive au Borussia Dortmund, ont aidé City à réaliser un triplé historique en Premier League, en Ligue des Champions et en FA Cup.

Haaland a été légèrement freiné par des problèmes de blessures cette saison, mais a encore 29 pions à son actif. Il a été doublé pour les honneurs individuels que sont le Ballon d'Or et le Meilleur joueur FIFA par Messi, mais devrait remporter de tels prix dans un avenir proche.

Attention aux blessures

Gerard Piqué– qui a joué aux côtés de Messi et Ronaldo respectivement à Barcelone et Manchester United – a détaillé à talkSPORT la quête de Haaland pour côtoyer les meilleurs. Et c'est un chemin semé d'obstacles : "Je pense qu'il a beaucoup de potentiel mais pour arriver au niveau de Messi et Cristiano, c'est un long chemin à parcourir. Il doit gagner tellement de titres, il doit le faire pendant 15, 17, 20 ans et ce n'est pas facile non plus. Il est très jeune, très prometteur et il a beaucoup de potentiel mais je pense quand même qu’il est loin de ces deux-là."

City reste en lice pour défendre les trois trophées qu’ils ont remportés en 2023, Haaland faisant partie intégrante des plans de Pep Guardiola pour l’avenir. Des problèmes de forme physique subsistent cependant et le talentueux joueur de 23 ans devra être géré avec soin.