Lizarazu, le coup de poignard dans le dos de Deschamps

Proche de Didier Deschamps, comme d'autres anciens de 98, Bixente Lizarazu s'est rangé « contre » le sélectionneur de l'Équipe de France.

Dans sa carrière, Bixente Lizarazu a partagé le vestiaire avec Didier Deschamps et Zinédine Zidane et a conservé de bons liens avec les deux. Se sentant proche des deux, il s'est épanché dans les colonnes de L'Équipe avec l'argument d'un « commentateur neutre ». Car les déclarations de Noël Le Graët et tout le contexte autour de l'Équipe de France commence à l'énerver. Et il s'est positionné davantage « pour » Zinédine Zidane, et « contre » Didier Deschamps.

L'Équipe de France n'appartient ni à Le Graët ni à Deschamps

Après s'être longtemps penché sur les déboires de Noël Le Graët, Lizarazu s'est montré outré de l'absence de prise en compte de la candidature de Zizou : « Le fait que la question d'un changement ne se soit pas posée, c'est un problème. En plus, dans notre cas, on a déjà un successeur probable. L'Équipe de France n'appartient ni à Le Graët ni à Deschamps. Elle appartient à tout le monde. » Selon lui, on a manqué de respect à Zidane : « J'aurais préféré qu'il y ait un débat, et pas juste un débat à deux entre Le Graët et Deschamps. L'avenir de la sélection a été traité avec partialité. Zizou mérite autant de considération que Didier. »

Il y a quelques jours, Didier Deschamps a évoqué sa relation avec Zidane sous l'angle d'une rivalité sportive. Une comparaison qui n'a pas plu à Lizarazu : « J'ai été étonné qu'il l'analyse comme ça. Zizou n'est pas dans une rivalité avec DD. Il a envie d'entraîner au plus haut niveau. C'est normal, c'est son histoire et son destin. Pour moi, de toute façon, il ne peut pas y avoir de rivalité sportive avec Zizou. C'est le meilleur d'entre nous, c'est une icône du foot français et mondial. Même comme entraîneur il a fait quelque chose d'incroyable, du jamais vu. Personne ne peut se comparer à lui. »

Quand on lui explique qu'on peut comprendre qu'en tant que sélectionneur en poste DD soit contrarié quand quelqu'un de la dimension de Zidane se dit intéressé par ce même poste, Lizarazu s'emporte : « Mais pourquoi? C'est son rêve, son désir le plus profond, et il est légitime. Didier a bien pris la suite de Laurent Blanc. Que Zizou ait envie de prendre l'Équipe de France et même le dise, ça ne me choque pas. Je le répète, il est légitime, on doit même s'en réjouir. »