Liverpool va ouvrir les négociations avec Klopp pour une prolongation de contrat

Liverpool est sur le point d'ouvrir des négociations avec Jurgen Klopp pour un nouveau contrat à Anfield, peut confirmer GOAL. Le contrat actuel de l'entraîneur des Reds doit expirer en 2024, mais il a indiqué qu'il serait prêt à s'engager pour de nouvelles conditions, et des discussions sont en cours sur une éventuelle prolongation de contrat de deux ans qui le verrait rester à Anfield jusqu'en 2026.

Klopp a changé d'avis et s'ouvre à une prolongation

Mike Gordon, le président de Fenway Sports Group, était à Anfield pour la demi-finale de la Ligue des champions contre Villarreal hier soir, avec Marc Kosicke, l'agent de Klopp, et les discussions devraient s'accélérer rapidement dans les prochains jours. Jürgen Klopp a déclaré à plusieurs reprises qu'il quitterait Liverpool à l'expiration de son contrat à l'été 2024.

Liverpool - Jürgen Klopp : "Rien n'est terminé"

Mais il est entendu que sa position s'est considérablement assouplie ces derniers mois, et Liverpool pense désormais pouvoir le convaincre de prolonger son association avec le club qui dure depuis déjà sept ans. Jürgen Klopp a rejoint les Reds en octobre 2015 et les a depuis établis comme l'une des meilleures équipes du football mondial.

Klopp a rendu à Liverpool ses lettres de noblesse

Il a remporté la Ligue des champions, la Supercoupe d'Europe et la Coupe du monde des clubs en 2019 et a enchaîné avec la Premier League en 2020, le premier titre de Liverpool en 30 ans. Cette saison, ils sont en passe de réaliser un quadruplé sans précédent. Ils ont remporté la Carabao Cup en février et, à l'heure actuelle, ils ont toujours une chance de remporter la Premier League, la Ligue des champions et la FA Cup, où ils affronteront Chelsea en finale le mois prochain.

Liverpool : Klopp promet un avenir radieux à Keita

La hiérarchie de Liverpool le considère comme le manager idéal pour faire progresser le club et est prête à remuer ciel et terre pour le garder. Klopp, quant à lui, est heureux et installé sur le bord de la Mersey. Il entretient une relation solide avec les propriétaires du club, Gordon en particulier, et est enthousiasmé par la direction que prend le club, Julian Ward devant succéder à Michael Edwards au poste de directeur sportif cet été.

Le maintien de Klopp au-delà de 2024 sera considéré comme un énorme coup pour le club et ses supporters. Cela pourrait également influencer et informer les décisions d'un certain nombre de joueurs clés concernant de nouveaux contrats. Mohamed Salah, par exemple, est en fin de contrat à la fin de la saison prochaine et n'a toujours pas renouvelé. Le contrat de Sadio Mane, Roberto Firmino, Naby Keita et Alex Oxlade-Chamberlain expirera également en 2023, tandis que celui de James Milner se termine à la fin de cette campagne.

Au-delà de cela, Liverpool cherchera à poursuivre le recrutement intelligent qui a sous-tendu son ascension sous Klopp. Des signatures telles que Diogo Jota, Ibrahima Konate, Luis Diaz, Harvey Elliott et Fabio Carvalho, qui arrivera de Fulham cet été, ont été faites avec le long terme en tête, et les Reds sont susceptibles de viser au moins deux achats pour l'équipe première lors du prochain mercato estival.