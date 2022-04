Liverpool : Klopp promet un avenir radieux à Keita

L'entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a décrit l'international guinéen Naby Keita comme un grand joueur, destiné à un brillant avenir. Après avoir lutté contre les blessures depuis son arrivée chez les Reds, Keita s'est récemment imposé dans l'entrejeu de Klopp et a été impressionnant lors de la victoire contre City 3-2, en demi-finale de la FA Cup.

Keita reçoit les éloges de son entraîneur

Un niveau de jeu salué par son entraîneur, qui n'a jamais douté de ses qualités. "Quand Naby était en forme et que Naby pouvait avoir du rythme, il était toujours très bon. Malheureusement, il ne pouvait pas avoir autant de rythme qu'il le souhaitait, que nous le souhaitions, par le passé. Peut-être que c'est fini maintenant et puis l'avenir est brillant pour lui. C'est un grand joueur, wow", a confié l'Allemand sur le site officiel de Liverpool.

Le coach allemand a également fait l'éloge du partenaire de Keita au milieu de terrain, Thiago Alcantra, et a expliqué pourquoi ils ont signé les deux milieux de terrain. "L'année précédente, Keita et Thiago étaient de loin les meilleurs milieux de terrain de la Bundesliga. Donc, nous avons pris d'abord Naby et, un peu plus tard, Thiago. Donc, c'était évidemment une bonne idée", s'est félicité l'ancien coach du Borussia Dortmund. Alors que Liverpool court après un quadruplé, Jürgen Klopp a discuté pour savoir si ses joueurs apprécient la situation.

Les Reds y prennent goût...

"C'est une situation dans laquelle nous ne nous attendions pas à être et nous n'avons jamais été dans cette situation. C'est incroyablement difficile, nous jouons à peu près tout le temps. Mais c'est vrai, nous aimons la situation dans laquelle nous sommes. Vous ne pouvez pas le planifier. Ce que nous savons, c'est qu'il n'y a rien de vraiment accompli jusqu'à présent, ou alors ce n'est pas grand-chose. Nous avons gagné une compétition - c'est génial - mais il en reste trois autres, et la prochaine est un match de Premier League très important. Oui, les garçons sont dans un bon moment", a enfin déclaré l'entraîneur. Vivement la suite !