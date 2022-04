Liverpool - Jürgen Klopp : "Rien n'est terminé"

Liverpool a fait un énorme pas vers la qualification pour la finale de la Ligue des champions. Trois ans après ler sacre en finale contre Tottenham, les hommes de Jürgen Klopp ont un pied et demi à Paris pour y disputer une nouvelle finale de la Ligue des champions. Liverpool s'est imposé face à Villarreal ce mercredi soir, non sans mal, par le score de 2 à 0 à domicile.

"Ne pas aller à Villarreal pour défendre quoi que ce soit"

Toutefois, Villarreal a prouvé cette saison qu'il ne fallait jamais vendre sa peau avant de l'avoir éliminé. Le Bayern Munich et la Juventus l'ont appris à leur frais lors des tours précédents et nul doute que Liverpool ne voudra pas reproduire la même erreur. Après la rencontre, en conférence de presse, Jürgen Klopp a félicité ses joueurs mais les a également prévenu du danger qui les attend la semaine prochaine lors du déplacement en Espagne.

Rio Ferdinand se prosterne devant le Liverpool de Jürgen Klopp

"Ce que j'aime le plus chez Villarreal, c'est que dès qu'ils sortent de la pression, ils deviennent une menace avec des passes dans l'axe. On a dû mettre beaucoup de joueurs pour récupérer le ballon et quand on ne le récupérait pas, on était hors de position. Mais on l'a bien fait. Le travail reste à faire, rien n'est terminé", a prévénu Jürgen Klopp.

Henderson soulagé

"On est à 2-0 à la mi-temps, il faudra être 100 % concentré, rester dans la bonne attitude qui est de ne pas y aller pour défendre quoi que ce soit. Là-bas, il y aura une ambiance difficile, ils donnent tout, ils se battent tout le temps. La maturité fait partie de nos qualités. On en a parlé à la pause. On était bien en jambes en première période, c'était intense pour nous mais c'était aussi intense de défendre pour l'adversaire. On devait rester très positif, essayer, échouer, essayer, échouer mais essayer encore. Le mieux, au retour, ce sera d'oublier le 2-0 de l'aller, de se dire qu'on est à 0-0 et d'essayer de gagner au retour", a ajouté l'entraîneur allemand.

Une légende de Liverpool prie pour le maintien d’Everton

L'article continue ci-dessous

Au micro de BT Sports, Jordan Henderson a également été très positif après cette victoire contre Villarreal : "C'était une équipe très organisée, on savait qu'ils allaient nous rendre la tâche difficile, mais c'était important de rester positif. On savait qu'en continuant à faire circuler le ballon rapidement, on arriverait à trouver la faille, et on y est arrivé en marquant deux bons buts".

"Le premier but était un peu chanceux, mais c'était après une belle phase de construction et on a parfois besoin d'un peu de chance face à une équipe avec un bloc bas. Cela a été le cas sur le premier but, ç'a enflammé le public, et heureusement, on a pu en inscrire un autre. La pression qu'on a mise était très bonne à la perte du ballon. Mais c'est une bonne équipe, le match n'est pas joué et ce sera un test difficile à Villarreal", a conclu celui qui est à l'origine de l'ouverture du score des Reds.