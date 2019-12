Liverpool sur les traces des Invincibles d'Arsenal ? Thierry Henry y croit

Le Français pense que les Reds ont tout pour rééditer la performance réussie par les Gunners en 2003/04 quand ils ont bouclé la saison sans défaite.

A en croire Thierry Henry, la légende française d' , le de Jurgen Klopp est parfaitement armé pour non seulement remporter le titre de champion d' , mais aussi boucler la saison sans le moindre revers. Comme l'avaient fait les Gunners il y a de cela 15 ans.

Les Reds ont porté jeudi à 13 points leur avance en tête du classement de la PL en battant Leicester 4-0, leur dauphin, au King Power Stadium. Un doublé de Roberto Firmino et des buts de James Milner et Trent Alexander-Arnold leur ont offert une neuvième victoire consécutive en et permis d'étirer à 35 leur nombre consécutifs de matches sans défaite. Liverpool a remporté 17 de ses 18 rencontres cette saison et le sentiment général Outre-Manche est que le titre va se diriger vers Anfield en mai prochain, et ce pour la première fois en 30 ans.

Henry croit donc que l'équipe de Klopp est également capable d'imiter les Invincibles d'Arsenal 2003-2004. Au micro d'Amazon Prime et avant même le match face à Leicester, l'ancien attaquant tricolore a confié : "S'ils viennent ici et gagnent, et qu'ils le font avec la manière, il ne sera plus question de savoir s'ils vont gagner la Premier League mais quand. Je pense qu'ils vont la gagner. Et je vais pousser plus loin, non pas parce que nous l'avons fait avec Arsenal mais parce que c'est une vraie interrogation pour moi, vont-ils rester invaincus ? Je pense que cette équipe peut rester invaincue, et ce sera un grand défi de les battre en premier, parce que je pense qu'ils vont gagner le championnat haut la main".

The next Invincibles... @ThierryHenry knows how to remain unbeaten in a full @PremierLeague season - if @LFC get through #LEILIV, he's backing them to achieve the feat 🔴#PLonPrime pic.twitter.com/4GRUAymALi — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 26, 2019

Henry : "Liverpool est au-dessus de tout le monde"

Le nouveau manager d'Impact Montréal est donc en admiration devant ce que réalisent les champions d'Europe en titre. "Et ce n'est pas un scoop ce que je dis là car ils sont au-dessus de tout le monde cette année, et ils peuvent envoyer un grand message ce soir (hier), a-t-il ajouté. Avec en plus le calendrier favorable qu'ils ont en ce moment, ils peuvent distancer tout le monde ces jours-ci et tout sera terminé".

Principale et quasiment unique équipe à pouvoir encore priver Liverpool du titre, a tout intérêt ce vendredi à l'emporter face à s'il ne veut pas se retrouver définitivement décroché. En cas de succès, les hommes de Guardiola reviendront à onze points des Reds.