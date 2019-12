Malgré la démonstration face à Leicester, Klopp ne s’enflamme pas

Liverpool a fait forte impression jeudi lors de sa visite à Leicester. Mais son entraineur, Jurgen Klopp, a refusé de céder à l’euphorie.

Les Reds de ont marqué les esprits jeudi en en atomisant sur ses terres. Déchainés, ils ont passé quatre buts aux Foxes, qui étaient pourtant leurs dauphins au classement. Avec ce festival, mais aussi les 13 points d’avance qu’ils comptent en tête du classement, les Merseysiders semblent filer vers le titre à vitesse grand V. Mais, au sein du club, on se veut toujours prudent.

Dès la fin du match, Jurgen Klopp a tenu à tempérer les ardeurs générales. Le coach allemand a indiqué qu’il n’y avait encore rien à fêter. « Je suis très doué pour faire la fête, mes amis vous le diront, mais je ne veux jamais faire la fête sans raison, a-t-il lâché. S'il y a quelque chose à célébrer, je vous le dirai. En attendant, on continue à travailler. C'était un bon match. Le début était bon et la fin était vraiment bonne et entre les deux on a eu beaucoup de travail. Il y a eu beaucoup de bon football et beaucoup de belle défense. »

Klopp : « Concentrés sur ce que nous avons à faire »

Le manager des Reds n’a même pas voulu se prononcer sur la course au sacre, et les chances des autres équipes de les rattraper. « Le titre est-il déjà dans la poche ? Je n'en ai vraiment rien à faire, a-t-il confié. J'ai été confronté à cette question un certain nombre de fois déjà ce soir, et avec tout ce qui nous entoure, la plus grande qualité de mes garçons, c'est qu'ils n'écoutent pas vraiment. Nous sommes entièrement concentrés sur ce que nous avons à faire. »

Liverpool a maintenant deux matches de suite à jouer à domicile. Après la réception de , dimanche, ils accueilleront Sheffield United (le 2 janvier). De quoi asseoir encore un peu plus l’avance en tête du classement ?