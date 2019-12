Leicester-Liverpool (0-4) - Ces Reds n'ont pas d'équivalent

Les Reds n'ont fait qu'une bouchée des Foxes ce jeudi soir dans ce qui était annoncé comme le choc de cette fin d'année. Tout simplement injouables.

Un choc annoncé, aux allures de démonstration. À aucun moment, le dauphin, Leicester, n'aura semblé en mesure de faire vasciller le leader, . Mais qu'on ne s'y trompe pas, ce jeudi soir, ce ne sont pas vraiment les hommes de Brendan Rodgers qui sont spécialement passés à côté de leur match. Ils se sont simplement heurtés à ce qui se fait de mieux en Europe : une équipe des Reds qui ne laisse même pas les miettes à ses poursuivants. Suprématie.

Face à des Foxes invaincus à domicile jusque-là, Liverpool a commencé par mettre en place son jeu. Petit à petit, les hommes de Jürgen Klopp acculaient leur adversaire du soir dans leur moitié de terrain, faisant admirer leur impressionnante domination technique et physique. Patients et disciplinés, les Champions d'Europe et du Monde se procuraient d'abord des occasions franches par Sadio Mané et Mohamed Salah, avant d'ouvrir le score sur une tête victorieuse de Roberto Firmino (31e). Mené devant ses supporters, Leicester n'avait pas existé en première période, ne parvenant même pas à tenter sa chance...

Liverpool fait exploser Leicester en 2ème période

Et la tournure des évènements n'allait guère tourner à l'avantage des hommes de Brendan Rodgers au retour des vestiaires. Bien au contraire, même, puisque la seconde période allait tourner à la démonstration. Malgré un léger réveil de Leicester, orchestré par un Jamie Vardy parfois trouvé dans la profondeur, Liverpool doublait la mise sur un pénalty transformé par l'expérimenté James Milner, tout juste entré en jeu (71e). Un but qui mettait fin aux espoirs des locaux, lesquels allaient ensuite céder totalement, encaissant deux nouveaux buts presque dans la foulée (74e et 78e).

Dans un premier temps, Roberto Firmino y allait de son doublé. De nouveau servi par Trent Alexander-Arnold, qui créditait les supporters de sa deuxième passe décisive dans ce match, sa dixième cette saison. Le Brésilien, comme dans un fauteuil, contrôlait et expédiait une frappe dans la lucarne. Après avoir été passeur à deux reprises, Trent Alexandre-Arnold faisait ensuite admirer ses qualités de buteur, en scellant la rencontre d'une frappe limpide... Vainqueur 0-4 dans ce qui était annoncé comme le choc de cette fin d'année Outre-Manche, Liverpoo compte désormais 13 points d'avance sur Leicester avec un match en moins. Tout simplement trop fort.