Liverpool-Real Madrid : "Nous avons un compte à régler", Mohamed Salah lance les hostilités

La star de Liverpool, Mohamed Salah, attend avec impatience l'occasion de remettre les pendules à l'heure contre le Real Madrid lors de la finale retour de la Ligue des champions. Mohamed Salah et les Reds ont obtenu leur billet pour la finale mardi en battant Villarreal 3-2 et ils attendaient de connaître leur adversaire entre Manchester City, leur rival depuis plusieurs saisons en Premier League et sur la scène européenne, et le Real Madrid, leur bourreau en 2018.

Les Reds ont ensuite assisté à la "remontada" du Real Madrid qui, après avoir été mené de deux buts, a vaincu Manchester City, offrant ainsi une répétition de la finale controversée de 2018. "Nous avons un compte à régler", a juré Mohamed Salah sur Instagram dans un post publié quelques secondes après que Madrid a scellé sa place en finale.

Les attentes étaient élevées pour la finale 2017-18, qui opposait Liverpool aux Merengue, qui visaient un troisième titre consécutif en Ligue des champions. Le duel tant attendu entre les stars de l'attaque Mohamed Salah et Cristiano Ronaldo, qui survolaient la compétition est cependant tombé à plat, l'Égyptien s'étant blessé très tôt.

Le défenseur madrilène Sergio Ramos l'a fait tomber et s'est luxé l'épaule, ce qui a mis fin à sa finale après seulement 30 minutes. En son absence, Liverpool n'a pas fait le poids face au Real Madrid, qui s'est imposé grâce à deux buts de Gareth Bale et un autre par Karim Benzema pour l'emporter 3-1, sur deux erreurs de Loris Karius.

Et si Sergio Ramos a quitté le Santiago Bernabeu pour le Paris Saint-Germain, Mohamed Salah a clairement envie de réparer cette déception et de mener Liverpool à un nouveau succès en Ligue des champions, après avoir remporté le titre l'année suivante aux dépens de Tottenham. Les Merengue sont prévenus, Mohamed Salah est revanchard.