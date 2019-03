Liverpool - Près d'un an après sa grave blessure, Alex Oxlade-Chamberlain a réjoué avec la réserve des Reds

Dans une période délicate sur le plan des résultats, Liverpool peut se réjouir de cette bonne nouvelle. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou en avril 2018, lors d'un match de Ligue des champions face à l'AS Roma (demi-finale aller, victoire 5-2), Alex Oxlade-Chamberlain a attendu près de onze mois avant de rejouer.

Le milieu de terrain offensif a en effet retrouvé la compétition avec 41 minutes jouées du côté de la réserve des Reds. Les U23 de Liverpool se sont d'ailleurs imposés 3-1 dans cette rencontre face à Derby County.

@Alex_OxChambo



Good to see AOC back in Red! First 40 minutes complete pic.twitter.com/5V4IUybHIo