Liverpool perd Thiago Alcantara sur blessure

Les Reds vont devoir composer sans leur milieu de terrain espagnol à l'occasion de leur deux prochaines sorties.

Liverpool a confirmé que Thiago Alcantara ne participera aux deux prochains matches contre Norwich et Brentford tout en faisant savoir que Trent Alexander-Arnold continue de se remettre du virus qu'il a contracté récemment.

Thiago a fait sa quatrième apparition en championnat lorsque Liverpool a dominé Crystal Palace 3-0 à Anfield dimanche, mais a dû sortir à l'heure du jeu après avoir reçu un coup. L'entraîneur adjoint des Reds, Pep Lijnders, a maintenant révélé que l'Espagnol raterait le déplacement à Norwich, comptant pour le 3e tour de la League Cup, ainsi que la rencontre de Premier League avec Brentford quatre jours plus tard.

"Thiago, comme l'a dit le coach après le match, c'était une blessure au mollet. Je ne peux pas dire maintenant combien de temps cela prendra, mais certainement pas demain et pas le week-end, a déclaré Lijnders sur le site officiel de Liverpool. Quand on aura les résultats des examens on aura un diagnostic approprié. Dommage aussi car il commençait à prendre ses marques, c'était un bon meneur de jeu selon moi. C'est vraiment dommage".

Firmino également indisponible

L'assistant de Jurgen Klopp a ensuite discuté de la disponibilité d'Alexander-Arnold, qui a raté la victoire des Reds contre Palace après être tombé malade peu de temps avant le coup d'envoi. Lijnders a exclu la possibilité d'un retour de l'arrière latéral contre Norwich, mais est convaincu qu'il sera de retour à temps pour le voyage à Brentford.

"Notre avant-match a commencé à midi contre Palace; il a pris la responsabilité de parler avec le médecin », a-t-il déclaré. «Ce n'était pas facile parce que ces gars - ça en dit long sur notre groupe de toute façon - ils veulent tout jouer, [même] s'ils se sentent un peu tremblants ou malades, mais il en a pris la responsabilité. Il n'y a pas de symptômes de Covid. Nous testons quand même. Il devrait aller bien dans quelques jours mais Norwich arrive trop tôt."

Liverpool sera également privé de Roberto Firmino lorsqu'il affrontera Norwich, mais le club a déclaré que le Brésilien "s'apprêtait à reprendre l'entraînement collectif cette semaine " après avoir raté ses trois derniers matchs en raison d'un problème aux ischio-jambiers. Neco Williams est également sur la voie du retour après une blessure. Ljinders a confié ce qui suit sur le duo : «Bobby fera une partie de l'entraînement de l'équipe mais n'est pas prêt non plus. Il progresse bien. Neco progresse bien aussi. [Pour lui] demain vient aussi trop tôt."