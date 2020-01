John Barnes : "Liverpool n'imitera pas les Invincibles d'Arsenal"

L'ancien milieu offensif John Barnes pense qu'il y a peu de chances pour que les Reds de Jurgen Klopp terminent la saison sans le moindre revers.

Il est "irréaliste" de s'attendre à ce que imite l'exploit des "Invincibles" d' en restant invaincu tout au long de la saison de 2019-2020, selon John Barnes. Ce dernier n'est donc pas d'accord avec Arsène Wenger et Thierry Henry, qui ont indiqué le contraire récemment dans la presse anglaise.

Jusqu'à présent, la bande à Jurgen Klopp a franchi 20 obstacles sans le moindre problème. Les Reds n'ont même perdu que deux points en cours de route et ont pris une avance de 13 points sur leur premier poursuivant (avec un match en moins). Un premier titre de premier plan en 30 ans est désormais à portée de main, et franchir cette ligne reste la priorité pour toutes les parties concernées à Anfield.

Barnes pense qu'aucune attention ne sera accordée au fait de rester invaincu, ayant déjà traversé 12 mois sans le moindre accroc, car garnir le musée est tout ce qui compte à ce stade. La légende des Reds a déclaré à talKSPORT: "Tant que le championnat n'est pas gagnée, personne ne pense au fait de rester invaincu à Liverpool. Moi-même je n'y prête pas attention, a-t-il confié. Et puis, je ne pense pas que ce sera fait. Bien sûr, cela peut être le cas, car Liverpool joue de manière excellente et qui fait tout pour ne pas perdre. Mais nous devons encore affronter à l'extérieur, à domicile, à l'extérieur et n'importe quel jour, ces équipes peuvent nous battre. Donc, il est irréaliste de s'attendre à ce que nous traversions la saison sans la moindre défaite. Non pas que nous ne pouvons pas, je ne pense pas que nous le ferons. "

L'article continue ci-dessous

Arsenal a placé la barre très haut en 2003-2004 en réussissant une campagne de 38 matchs sans la moindre défaite. Leur invincibilité s'était finalement étirée à 49 matches, et c'est un autre record que Liverpool a en vue actuellement.

Barnes n'est pas très optimiste mais Martin Keown, l'ancien défenseur, ne voit aucune raison pour laquelle les Reds ne devraient pas chercher à réediter cette performance. L'équipe de Klopp bénéficiant, selon lui, de nombreuses qualités que l'équipe d'Aresne Wenger avait autrefois. Il a déclaré: "Vous pourriez perdre d'autres matches dans d'autres compétitions, comme ils l'ont fait, mais vous avez cette coquille supplémentaire, un revêtement, une armure, dont vous êtes vraiment fier au cours de la saison (...) Quand j'étais dans ce vestiaire avec ces joueurs, je regardais autour de moi et je disais:" Je ferais la guerre avec vous ". Cette attitude est unique!"