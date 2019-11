Liverpool, Mané répond directement à Guardiola !

L'attaquant de Liverpool Sadio Mané a répondu à Pep Guardiola, qui l'accusait de plonger pour obtenir des penalties.

Avant le choc au sommet de la ce dimanche face à son dauphin, , va devoir se concentrer sur son match de face à Genk. Pep Guardiola a pourtant d'ores et déjà lancé le match en s'offrant une sortie remarquée sur Sadio Mané, l'accusant de plonger dans la surface. En conférence de presse, Jürgen Klopp s'était senti contraint et forcé de répondre, défendant ainsi son attaquant.

"Je ne suis pas vraiment d'humeur à penser à Manchester City pour le moment. Est-ce que j'aime le fait qu'il parle de l'un de mes joueurs ? Je ne suis même pas sûr à cent pour cent s'il parlait de Sadio Mané ou de nous en général. Je n'ai pas entendu le nom de Sadio. Je ne sais pas comment il aurait pu être au courant de tout incident dans le jeu aussi rapidement après leur match contre ", a indiqué l'Allemand.

"Sadio Mané n'est pas un plongeur. Il y a eu une situation dans le jeu face à où il y a eu un contact et il est tombé. Peut-être que ce n'était pas un penalty mais un contact - ce n'est pas comme sauter sur une jambe et agir comme s'il vous frappait. Tous les autres penalties étaient des sanctions justes. Je suis sûr que si quelque chose comme ça se produirait pour Manchester City, ils voudraient avoir un penalty parce que quelqu'un a donné un coup de pied à un joueur dans la surface et c'est penalty".

Ce jeudi, c'est Sadio Mané en personne qui a tenu à rétorquer au technicien espagnol. Le Sénégalais va dans le même sens que son entraîneur.

"Si le plongeon me rapporte un penalty, alors je le ferais", a-t-il expliqué dans des propos repris par Foot . "Mais ce qu’a dit Jürgen est correct, je ne plonge pas. Obtenir ou non un penalty ne changera jamais ma façon de jouer. La seule chose que je peux dire, c’est que je serai toujours prêt pour l’équipe. Non, ça ne me fait rien. Je pense que c’est un peu intelligent de sa part d’attirer l’attention de l’arbitre, mais je vais simplement jouer au football comme je le fais toujours. Je ne fais pas attention à ce qu’il dit parce que cela fait partie du football".