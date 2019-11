Liverpool - Mané affirme être encore loin des "monstres" Messi et Ronaldo

L'international sénégalais fait partie des plus sérieux prétendants au Ballon d'Or selon certains après avoir notamment remporté la C1 cette saison.

Sadio Mané reconnaît volontiers qu'il a encore du chemin à parcourir pour être au niveau de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. L'attaquant de a été nommé parmi les 30 prétendants au Ballon d'Or aux côtés - entre de nombreux autres - des stars de la et du Barça.

Mis à part Luka Modric la saison dernière, personne n'est parvenu à priver les deux joueurs du titre depuis 2007 et le Brésilien Kaka. Le Portugais et l'Argentin en comptent ainsi cinq chacun.

"Ces joueurs [Messi et Ronaldo] sont des monstres. Je pense que je suis encore loin d'eux, a-t-il déclaré sur le plateau de L'Equipe du Soir. Comme je l'ai dit, je vais faire tout ce que je peux pour me rapprocher d'eux."

Le Sénégalais a une nouvelle fois reçu des louanges pour ses prestations depuis le début de la saison - à l'image de son but et sa passe décisive qui ont renversé la rencontre dans les derniers instants contre ce samedi (2-1). Il a également reçu le vote de Lionel Messi lors des trophées The Best de la FIFA, "un grand compliment".

"Honnêtement, comme je l'ai dit, cela a toujours été un rêve quand j'étais enfant. Le fait de faire partie des nomminés est le fruit de mon travail depuis longtemps. C'est plus un rêve qu'une obsession, je suis au service du collectif. Et je suis capable de me distinguer au sein de ce collectif bien sûr."

"Quand un rêve devient réalité, c'est toujours exceptionnel. Tous les Sénégalais, mes amis, ma famille, seraient tellement heureux, je serais tellement heureux.

"Je pense, comme je l'ai dit, que cela a toujours été une source supplémentaire de motivation pour moi. Eto'o, Drogba, ce sont des légendes en Afrique et entendre ce qu'ils disent de moi, c'est toujours agréable."

Mané a partagé le titre de meilleur buteur du championnat avec deux autres joueurs africains, Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang la saison dernière. Lui et l'Egyptien comptent déjà huit buts depuis le mois d'août. "Je pense que je suis suffisamment modeste, poursuit-il. Je veux toujours être au top.

"Je pense que j'ai ma façon de voir les choses, de vivre, qui fait que tout le monde autour de moi est fier."