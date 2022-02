Alors que la Champions League bat son plein, Liverpool défiait Leeds pour le compte de la 19e journée de Premier League, ce mercredi soir. Et les Reds en onr profité pour dérouler.

Dès le quart d'heure de jeu, Liverpool obtenait un penalty. Dans la surface de réparation, après un centre d'Andrew Robertson, Stuart Dallas contrait le ballon, de la main. Salah exécutait la sentence, 1-0.

C'est Joel Matip qui marquait le but du break. Servi par Salah dans la surface, il piquait son ballon du droit et trompait Illan Meslier à la demi-heure de jeu.

3 minutes plus tard, Liverpool obtenait un nouveau penalty. Dans la surface de réparation, Sadio Mané était fauché par Luke Ayling. salah faisait justice à son coéquipier. 3-0, le score au repos.

Liverpool restait maitre des débats dans le second acte, avec un Mohamed Salah en forme, lui qui a été décisif sur les trois buts de son équipe, avec ses 18e et 19e buts et sa dixième passe décisive cette saison.

En face, Adam Forshaw et Raphinha tentaient de lancer la révolte, mais Alisson éteignait les feux allumés par les attaquants de Leeds.

Mané allait calmer tout le monde avec un doublé en fin de match et même Van Dijk allait marquer dans le temps additionnel. 6-0, score final. Liverpool s'offre un succès plus que convaincant.