Liverpool : le transfert de Cody Gakpo remis en cause

Cody Gakpo a vu le timing de son transfert à Liverpool être remis en question par son ancien entraîneur au PSV Eindhoven.

En difficulté en Premier League cette saison, Liverpool a eu beaucoup de mal à vivre sans Sadio Mané en attaque. Le secteur offensif des Reds est moins efficace que les années précédentes et il est surtout fortement touché par les blessures puisque Diogo Jota et Luis Diaz sont absents de longue date tandis que Roberto Firmino est aussi blessé.

"Liverpool ne fait pas partie des meilleures équipes en ce moment"

Et c'est bien pour cette raison que Liverpool n'a pas hésité une seule seconde à sauter sur la piste Cody Gakpo, auteur d'une première partie de saison étincelante avec le PSV et qui a confirmé aux yeux du monde entier lors de la Coupe du monde avec les Pays-Bas où il a été le meilleur buteur de sa sélection durant le tournoi.

L'international néerlandais a rejoint Anfield pour 50 millions d'euros, et la transaction a été officiellement conclue lors de l'ouverture de la fenêtre de janvier. Depuis, Gakpo a fait ses débuts en compétition avec Liverpool, lors d'un match du troisième tour de la FA Cup contre les Wolves, mais le joueur de 23 ans a été informé qu'il avait peut-être fait le mauvais choix de carrière, car ses nouveaux employeurs sont à la recherche de régularité en 2022-23.

"Klopp va peut-être bientôt partir..."

L'ancien entraîneur du PSV, Aad de Mos, a confié à Soccernews.nl que la décision de Gakpo de quitter Eindhoven pour les Reds n'était peut-être pas la bonne : "Il arrive à un moment où l'équipe est un peu décevante. L'esprit a complètement disparu et ils ne font pas partie des meilleures équipes en ce moment, tout comme Chelsea".

"Liverpool essaie de se remettre sur les rails en ce moment et ce n'est pas une période propice à l'arrivée de jeunes joueurs, donc je ne sais pas si c'est le bon moment pour aller à Liverpool maintenant. De plus, Jurgen Klopp va peut-être bientôt partir. Mais Liverpool l'a obtenu à un prix assez bas parce que le PSV a besoin en ce moment de rester en dehors des chiffres rouges", a ajouté le technicien du PSV.

Nul doute que Liverpool, ses dirigeants et ses joueurs apprécieront ce tacle gratuit de l'entraîneur du PSV. Liverpool a décidé de s'attacher les services de Gakpo après l'avoir vu inscrire 21 buts pour le PSV la saison dernière et 13 autres buts et 17 passes décisives au cours de la campagne actuelle, tout en trouvant la cible lors des trois matches de groupe des Pays-Bas à la Coupe du monde 2022.

On attend beaucoup de Cody Gakpo à Liverpool, car l'attaquant qui était très courtisé sur le marché des transferts, peut évoluer sur les côtés ou dans l'axe, et est actuellement prié de pallier les absences pour blessure de Luis Diaz et Diogo Jota, alors que l'équipe de Klopp cherche une étincelle dans sa quête de trophées nationaux et européens.