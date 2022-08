Liverpool : le mea-culpa de Darwin Nunez

L'attaquant a promis de tirer une leçon de son expulsion à Anfield face à Crystal Palace.

L'attaquant de Liverpool Darwin Nunez s'est excusé pour son expulsion lors du match nul 1-1 avec Crystal Palace à Anfield en Premier League. La recrue estivale de Benfica a reçu un carton rouge pour un coup de tête sur le défenseur de Palace Joachim Andersen en deuxième mi-temps laissant son équipe en infériorité numérique et menée au score.

"Cela ne se reproduira plus"

Le carton rouge de Nunez signifie qu'il manquera les trois prochains matches de Liverpool pour cause de suspension, y compris un rendez-vous crucial avec Manchester United lundi prochain. Fort heureusement, les Reds ont limité la casse et ont réussi à arracher un match nul après l'expulsion de Nunez, grâce à un but spectaculaire de Luis Diaz.

L'attaquant de Liverpool a pris la parole sur les réseaux sociaux pour adresser un message aux supporters au sujet de son carton rouge et s'est excusé après avoir laissé tomber ses partenaires : "Je suis conscient de la vilaine attitude que j'ai eue", a-t-il écrit sur Twitter. "Je suis ici pour apprendre de mes erreurs et cela ne se reproduira plus".

L'international uruguayen a également présenté ses excuses aux supporters.

Darwin Nunez manquera le prochain match de Liverpool sur le terrain de Manchester United ainsi que les rencontres de Premier League contre Bournemouth et Newcastle United. L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a admis que Darwin Nunez était dans l'erreur à Anfield, mais il pense que la nouvelle recrue apprendra de son erreur.

Klopp a promis de recadrer Darwin

"Je voulais d'abord voir la situation", a-t-il déclaré aux journalistes après la rencontre. "Je ne savais pas ce qui s'était passé. J'ai vu Andersen sur le sol et Darwin Nunez qui s'en allait. C'était mon point de vue. Alors j'ai demandé à nos gars, je l'ai vu et oui c'était un carton rouge, la mauvaise réaction.

"Andersen le voulait et il l'a eu, mais Darwin a fait une erreur. Une petite provocation ici et là, et définitivement une mauvaise réaction. Je ne peux pas le nier. Il en tirera des leçons. Malheureusement, il aura quelques matchs pour le faire, ce qui n'est pas cool pour nous, encore moins avec notre situation spécifique, mais c'est ce que c'est", a conclu Klopp.