Liverpool : Klopp ne s'attend pas à un faux pas de Manchester City à Aston Villa

Jurgen Klopp a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que Manchester City perde des points lors de la dernière journée de la Premier League, après que les espoirs de titre de Liverpool aient été relancés par le match nul du leader contre West Ham dimanche. L'équipe de Pep Guardiola a dû se contenter d'un point au London Stadium après avoir remonté un déficit de deux buts pour finir 2-2 contre les Hammers de David Moyes, manquant ainsi l'occasion de conserver leur avance de trois points en tête du classement.

Manchester City aurait même pu finalement l'emporter si Riyad Mahrez avait marqué son penalty en fin de match, mais le destin reste entre les mains des Cityzens avant le dernier match de la saison contre Aston Villa, où ils doivent perdre des points afin de permettre à Liverpool de les dépasser - et Jürge . Klopp ne croit pas à un tel scénario.

Klopp minimise les chances de titre

"Je suis impatient de voir le match de demain", a déclaré l'Allemand avant le propre test de son équipe contre Southampton, avant un choc de dernière journée contre les Wolves. "Je ne sais pas à quand remonte la dernière fois que City a perdu des points deux matchs de suite. Villa doit jouer en milieu de semaine. Ils ne sont pas habitués à cela. Je ne m'attends pas à ce que Manchester City lâche des points là-bas".

Man City manque de conclure et redonne espoir à Liverpool

Liverpool doit remporter ses deux matches, face à Southampton mardi soir puis face à Wolverhampton pour espérer être champion d'Angleterre et continuer à être en lice pour réaliser un quadruplé historique en Angleterre. Mais les Reds n'ont pas leur destin entre leurs mains et devront espérer un coup de pouce du Aston Villa de Steven Gerrard, qui aura sûrement à coeur d'aider son club de toujours, qui devra faire à minima match nul face à Manchester City pour permettre à Liverpool d'être sacré.

