Liverpool, Klopp : "Le bon moment pour reprendre"

L'entraîneur des Reds est heureux de la reprise de l'entraînement et estime que l'Angleterre doit suivre l'exemple de l'Allemagne.

Alors que la a repris le week-end dernier, la , la et la espèrent emboiter le pas dans les prochaines semaines. L'entraînement collectif par petit groupes a repris en et en il y a quelques jours et vient également de reprendre en . Dans une interview accordée au site de , Jürgen Klopp s'est montré favorable à la reprise de l'entraînement collectif ainsi que de la Premier League dans les prochaines semaines.

"Personne ne veut mettre personne en danger, mais je pense qu'avec toutes les choses que nous savons, en respectant la règle de distanciation sociale - en particulier dans la première partie - avec des tests aussi souvent que possible et des trucs comme ça, les joueurs seront en sécurité. L' l'a déjà montré - quelques joueurs ont eu un test positif pendant la longue période, ils se sont entraînés pendant cinq semaines et maintenant ils jouent déjà, des trucs comme ça et ils ont eu au total 10 ou 12 tests positifs. J'espère que nous sommes maintenant également en Angleterre du bon côté", a expliqué l'entraîneur allemand.

"Il s'agit de quand reprendre - mais vous devez rouvrir étape par étape différentes parties de la vie. Et tout le monde est d'accord là-dessus, la question c'est seulement quand. C'est maintenant le bon moment pour le faire en Premier League. Ensuite, bien sûr, d'autres choses suivront. Le package parfait de football est un stade d'Anfield complet et bondé, deux très bonnes équipes, un grand combat, des super buts et à la fin une victoire à Liverpool. Donc, beaucoup de ces choses sont possibles mais Anfield ne sera pas emballé pendant un certain temps. C'est donc ce que nous devons accepter, c'est la seule chose. Il semble qu'il sera possible - et c'est déjà possible en Allemagne - de jouer à huis clos", a ajouté le technicien de Liverpool.

Plus d'équipes

"J'avais hâte de retourner à Melwood"

L'article continue ci-dessous

Jürgen Klopp est conscient que la reprise sera excitante pour tout le monde : "Imaginez, la première journée sera un peu comme, 'Nous allons jeter un œil ici et là, voir comment ça va travailler, ce que l'on ressent. Mais en Allemagne, tant d'équipes jouent pour à peu près tout - elles veulent rester en première division - et c'est exactement la même chose qui se passera en Angleterre. Quand on démarre, ça recommence vraiment pour tout. La compétition va créer de l'intensité."

"Le retour de l'entraînement ? J'étais sur la lune, je dirais. Je n'en pouvais plus d'attendre ce moment, donc je suis vraiment heureux que nous puissions recommencer - retourner à Melwood, avoir une séance d'entraînement en petit groupe et des trucs comme ça. J'ai toujours dit que nous ne voulions rien précipiter, mais je ne pense pas que ce soit précipité. C'est la première étape, pour ce type d'entraînement à la distanciation sociale et nous avons cinq joueurs", a ajouté l'Allemand.

Jürgen Klopp pense pouvoir réussir à respecter la distanciation sociale lors des entraînements collectifs : "Tout le monde sait à quel point un terrain de football est grand et il y aura probablement quatre joueurs et un gardien de but, ou cinq joueurs et un gardien de but dans un groupe distinct à des jours différents, c'est également possible, mais alors vous pouvez imaginer combien d'espace ils doivent avoir ce qu'ils doivent faire".