Liverpool n'aura pas à forcer pour gagner le titre selon Klopp

Liverpool n'aura pas à jouer à son meilleur niveau pour être sacré champion, estime l'entraîneur des Reds Jürgen Klopp.

On se souvient que était largement en tête du Championnat d' avec 25 points d'avance sur son premier poursuivant au moment de la suspension de la compétition en raison de la pandémie de coronavirus.

Et pour le coach des Reds, ces derniers n'auront pas à forcer pour sécuriser le titre de Premier Lague une fois le foot anglais de retour.

"Le football est un sport où tout le monde est à peu près dans la même situation, on joue l'un contre l'autre et si nous ne sommes pas à notre meilleur niveau historique, il suffit d'être à notre meilleur niveau possible. C'est exactement la même chose pour les autres équipes", a estimé le coach allemand lors de l'émission "Football Focus" de la BBC.

"Quand nous reprendrons, on aura tous la même durée de préparation et notre boulot a toujours été et sera toujours d'utiliser au mieux la situation dans laquelle on se trouve. On sera en aussi bonne forme que possible", a-t-il ajouté, lui qui a hâte de reprendre.

"Cela fait maintenant huit semaines que cela dure et tout le monde est impatient de retrouver une nouvelle vie normale (...) Ce sont mes joueurs qui m'ont manqué le plus, car on a créé un bon groupe".