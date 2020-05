Fabio Capello : "Haaland serait parfait pour Liverpool"

L'ancien grand entraineur italien, Fabio Capello, pense que Liverpool serait la meilleure destination possible pour Erling Haaland.

Le FC serait la prochaine étape "idéale" pour l'attaquant du BVB, Erling Haaland, si le joueur norvégien se décidait à quitter le . C'est ce que pense l'ancien grand entraineur italien, Fabio Capello.

Pour "Don Fabio", Haaland correspond parfaitement aux caractéristiques de la et en particulier au style de jeu de Jürgen Klopp: "Il a un grand potentiel mais encore du temps. Je ne veux pas lui faire pression avec mes déclarations", a d'abord déclaré le technicien 73 ans à Sky Sport Italia.

Capello conseille à Haaland de rester en

Haaland dispose d'une clause de sortie de 75 millions d'euros à Dortmund et qui sera applicable à partir de 2022. Tout en le voyant poursuivre son parcours en , Capello conseille à l'attaquant scandinave de rester en encore quelques années. "S'il travaille dur, il peut devenir un meilleur joueur et éventuellement atteindre le plus haut niveau", a-t-il confié, avant de souligner : "Il serait donc mieux pour lui de rester en Bundesliga plus longtemps avant de passer à l'étape suivante. "

Durant la saison en cours de Bundesliga, Haaland a disputé neuf matches pour le Borussia Dortmund et signé dix buts et trois passes décisives. Ce week-end, il a marqué l'un des quatre buts de sa formation lors du large succès face à (4-0).