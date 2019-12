Liverpool, Klopp : "Jouer le 26 et le 28 c'est un crime"

L'entraîneur des Reds ne comprend pas que certaines équipes ne puissent bénéficier que d'un jour complet de repos entre deux matches.

Quatorze équipes de ne bénéficieront que d'un jour complet de repos entre les 19e et 20e journées cette semaine. , qui a eu un calendrier très chargé ces dernières semaines avec la en plus des compétitions habituelles, fait partie des équipes concernées par cette anomalie du calendrier. En conférence de presse, Jürgen Klopp s'est révolté contre l'organisation du calendrier.

"Ce n'est absolument pas correct. Aucun des managers n’a de problèmes pour jouer le lendemain de Noël. Mais jouer les 26 et 28 décembre est un crime. C'est la même chose chaque année, peu importe ce qu'on dise. Il n'y a aucune raison de donner moins de 48 heures de récupération à une équipe entre deux matches. [...] Le corps a besoin d'un certain temps pour repartir. C'est la science qui parle, c'est simple. Mais on ne tient absolument pas compte de ça", a pesté l'entraîneur de Liverpool.

"Pas de pression sur Minamino"

Jürgen Klopp a hâte de compter sur sa recrue estivale, mais ne veut pas lui mettre la pression : "Minamino arrive le 1er janvier. Regardez notre situation, je comprends la question, mais comment pouvez-vous me demander au moment où nous avons 14 joueurs ? Je serais heureux s'il était à moitié aussi bon que lui, s'il pouvait être ici maintenant en ce moment et pourrait nous aider. L'adaptation ? C'est très bien, nous verrons à quel point ça va vite. Les façons dont nous jouons ne sont pas trop différentes, il y a beaucoup de choses qu'il a déjà apprises à ".

"Nous avons beaucoup de schémas sur le jeu qui sont différents de ce que fait Salzbourg. C'est un joueur offensif, donc offensivement nous devons nous demander comment le mettre dans une situation où il sera complètement à l'aise ? C'est de cela que nous parlons chaque année quand nous disons, 'Pourquoi il n'est pas déjà là ?' Tout le temps et des trucs comme ça. Il n'y a pas de pression, il n'y a absolument aucune pression, quand il arrive janvier. Cette équipe n'est pas en difficulté sans lui, donc ce que nous voulons, c'est une qualité supplémentaire avec lui, une qualité différente avec lui et un très, très bon joueur", a ajouté l'Allemand.

Jürgen Klopp a réagi à la nomination de Carlo Ancelotti à qu'il va affronter en début janvier : "Je ne pouvais pas être plus loin de la FA Cup pour le moment, il y a trois matchs très importants entre les deux, donc je ne peux pas vraiment y penser. Je comprends que Carlo hier devait déjà en parler et de son bilan contre Liverpool et des trucs comme ça, tout va bien. Je l'aime beaucoup ... je l'aimais beaucoup! C'est difficile dans ce métier d'avoir des amis. Avec Dave Wagner, j'étais ami avant de devenir manager, tous les autres que nous rencontrons de temps en temps, mais avec lui la relation était toujours un peu spéciale. Alors maintenant, nous nous rencontrons plusieurs fois au cours de l'année, plus souvent qu'auparavant, mais c'est tout. J'aimerais dire que je lui souhaite bonne chance à Carlo ! Non, c'est Noël, allez, je lui souhaite bonne chance".