Trent Alexander-Arnold veut devenir "une légende" de Liverpool

Le talentueux latéral anglais, Trent Alexander-Arnold, a exprimé son ambition de devenir une icône au sein de son club actuel de Liverpool.

Dans un entretien accordé à Sportbladet, un magazine suédois, Trent Alexander-Arnold a été interrogé sur ses intentions pour le futur. « J'ai toujours voulu être une légende de club. Gagner des titres, jouer autant de matchs que possible, gagner des matchs, devenir capitaine ... Évidemment, vous ne pouvez pas devenir une légende si vous partez jouer ailleurs. Donc, je me concentre sur le succès du club », a-t-il confié quand il lui a été demandé s'il envisage de quitter son club formateur. Un discours qui a de quoi rassurer son entraineur Jurgen Klopp et aussi tous les supporters des Reds.

Questionné également sur ses ambitions à court terme, l’arrière droit a affirmé : « Pour moi personnellement, il s'agit simplement de continuer à travailler, de continuer à s'améliorer. S'efforcer d'atteindre le niveau supérieur. »

Pour rappel, Alexander-Arnold a connu une année 2019 exceptionnelle, aussi bien sur le plan personnel que collectif. En plus des nombreux trophées remportés avec , il a terminé 19e au classement du Ballon d’Or et aussi dauphin de Joao Felix pour le titre de Golden Boy.