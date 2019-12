Liverpool peut-il mettre fin à la course au titre en Premier League à Leicester ?

Les Reds peuvent compter 13 points d'avance en tête de la Premier League avec une victoire au King Power Stadium jeudi.

Que demandez-vous pour l'équipe qui a déjà tout ? Eh bien, trois points le lendemain de Noël serait un bon cadeau. À , le match le plus important est toujours le suivant, et c'est certainement le cas ici. Le titre de n'est pas gagné en décembre, mais l'équipe de Jurgen Klopp peut faire un pas de géant vers ce si désiré et attendu titre au King Power Stadium. La victoire sur Leicester étendrait l’avance des Reds en tête du classement à 13 points. À mi-parcours de la saison, les hommes de Klopp se vanteraient également d'une victoire face à leur concurrent le plus direct.

Ce serait un game over ? "Pas tout à fait !", s'amuse Emile Heskey, l'ancien attaquant de Liverpool et Leicester, s'adressant à Goal au nom de GentingBet. "Ce ne sera pas fini si Liverpool gagne, mais ils ont l'air si forts en ce moment. Ils sont si cohérents, si durs mentalement. Ils gèrent tout ce qui leur arrive. Ils vont devoir s'arrêter". Il n'a pas tort. Liverpool arrive avec un record de 17 victoires en 18 matches de championnat et est invaincu lors de ses 34 derniers matchs. Seul leur a pris des points cette saison.

Samedi, ils sont devenus champions du monde pour la première fois de leur histoire, battant Flamengo à Doha pour soulever la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA - leur troisième trophée de l'année. "Ils trouvent juste un moyen, n'est-ce pas?", explique Heskey, qui a disputé 223 matches avec les Reds entre 2000 et 2004. "Ils ne sont pas toujours excellents en termes de performances, mais ils ont tellement confiance en eux-mêmes qu'ils n'ont jamais l'impression que ce n'est pas leur jour. Et c'est une qualité énorme pour une équipe".

Peut-être que cette croyance, cette capacité à "trouver un moyen", a été mieux illustrée lorsque Leicester a visité Anfield en octobre. Si Liverpool veut continuer de vouloir remporter la Premier League, ils se souviendront de ce match comme important. Ce jour-là, les Reds ont mené grâce à un but de Sadio Mane en première mi-temps, mais ont laissé la porte ouverte, permettant à James Maddison d'égaliser et donner un point aux Foxes à 10 minutes de la fin du match.

Des équipes plus petites, des caractères plus faibles auraient pu se contenter de ce résultat. Ce n'est pas notre jour, passons à autre chose. Pas Liverpool. Dans les arrêts de jeu, la détermination de Mane a forcé une erreur. Marc Albrighton l'a fait trébucher et James Milner a gardé son sang-froid pour convertir le penalty.

"Un super match", a déclaré Klopp par la suite. "Nous avions besoin de chance, mais nous méritions la victoire". "L'amélioration de l'équipe a été énorme", explique Heskey. "Il y a deux ou trois ans, ils auraient fait match nul, ou ils l'auraient perdu. Mais même quand ça devient serré, quand les joueurs manquent ou que ça ne leur arrive pas, ils peuvent toujours trouver un moyen. Ils ne paniquent pas, ils ne se soucient pas des scénarios, ils continuent de jouer, de continuer à travailler. C'est une si bonne équipe".

Leicester aussi, bien sûr. L'équipe de Brendan Rodgers a peut-être été battue à lors du dernier match, mais elle profite d'une campagne impressionnante et constituera une menace importante pour le leader de Premier League. "C'est une véritable équipe de classe", a déclaré Klopp lors de sa conférence de presse d'avant-match mardi. Le meilleur buteur Jamie Vardy, a-t-il déclaré, est "parmi les trois meilleurs attaquants en depuis que je suis ici".

Heskey est d'accord. "Il est dans la forme de sa vie", dit-il. "Vous regardez les attaquants quand ils atteignent 30 ans, et on s'attend à ce qu'ils commencent à ralentir et à ajuster leur jeu, mais il semble aller plus vite! Il a été fantastique. Je pense que Brendan a été bon pour lui, et il a aidé à débloquer un autre niveau pour lui. Il sait ce qu'on attend de lui et il sait comment affecter les matches. Peu importe qui il affronte, il est lui-même".

Le bilan de Vardy contre Liverpool est bon. Le joueur de 32 ans a marqué sept fois en 10 matches, mais n'en a marqué aucun lors de ses trois derniers matchs. "Vous ne verrez pas de nombreuses équipes défendre Vardy comme nous l'avons fait aujourd'hui", a déclaré Klopp après le match aller en octobre, mais l'Allemand sait que son équipe devra être concentrée de la même manière cette fois. "Il est toujours difficile à défendre. Nous essayons juste de lui éviter les passes. C'est tout ce que vous pouvez faire".

Liverpool sera privé d'une multitude de joueurs. Dejan Lovren, Joel Matip et Fabinho sont tous forfaits, tandis qu'Alex Oxlade-Chamberlain a endommagé les ligaments de la cheville lors de la finale de la et fait face à une mise à pied. Gini Wijnaldum peut revenir après un problème aux ischio-jambiers. Il n'y aura cependant aucune excuse. Les Reds se sont entraînés à Melwood le matin de Noël et se sont envolés pour le Leicestershire tôt le lendemain de Noël. Leur objectif, comme toujours, sera absolu.

"C'est énorme", a déclaré le capitaine Jordan Henderson. "Dans cette position, vous ne pensez pas vraiment à Noël du tout, pour être honnête. C'est une période tellement cruciale". Avec des matchs consécutifs à domicile contre les Wolves et Sheffield United qui suivront, Liverpool sait que la chance est là pour renforcer son emprise avant la nouvelle année. Pas sûrs qu'ils penseront à cela, puisqu'ils ont Leicester à l'esprit.

"Nous ne sommes pas dans cette situation parce que nous pensions que les choses étaient finies avant qu'elles ne soient terminées", a déclaré Klopp. "Nous ne sommes pas dans la situation dans laquelle nous nous trouvons parce que nous n'avons pas pris chaque match auquel nous avons joué jusqu'à présent à 100% au sérieux. Les garçons étaient toujours concentrés à 100% et c'est ce que nous serons à Leicester".

Quant à Heskey, il regardera le match depuis Stockley Park, où il fera partie de l'équipe officielle de la Premier League présente sur place. "Je ne peux pas attendre, pour être honnête", dit-il. "Ce sont deux bonnes équipes, deux équipes qui se rendront coup pour coup, et l'ambiance au King Power sera géniale. C’est ça, Noël, non?".