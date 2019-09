Liverpool - Klopp dans le viseur du Real Madrid et du FC Barcelone ?

Les deux mastodontes espagnols penseraient à Jürgen Klopp. L'Allemand fait l'unanimité au sein des deux clubs.

Champion d'Europe avec la saison dernière, Jürgen Klopp s'est imposé comme une référence au poste d'entraîneur ces dernières saisons. Déjà capable de tenir la dragée haute au de Pep Guardiola avec le , l'Allemand a grandement contribué au retour des Reds sur le devant de la scène que ce soit en championnat d' , mais aussi en avec une victoire et une finale lors des deux dernières saisons.

Si pour beaucoup, Pep Guardiola est actuellement la référence au poste d'entraîneur, Jürgen Klopp n'a rien à lui envier et se situe juste derrière l'Espagnol. En tête de avec Liverpool en ce début de saison, l'ancien technicien du Borussia Dortmund rêve de permettre aux Reds de remporter le championnat qui lui échappe depuis bientôt 30 ans et ainsi rentrer un peu plus dans l'histoire du club de la Mersey.

Nul doute que s'il y parvient, Jürgen Klopp basculera dans une nouvelle dimension et sera probablement l'un des techniciens les plus courtisés sur le marché. Selon les informations de As, ce serait déjà le cas d'une certaine forme. En effet, le et le seraient très attentifs à la situation de l'Allemand et réfléchiraient à le faire venir si jamais cela se passe mal avec leurs entraîneurs respectifs. Qui plus est, selon la publication espagnole, Jürgen Klopp pourrait amener Virgil Van Dijk dans ses valises en cas de départ en .

Klopp voudrait faire une pause après Liverpool

L'Allemand ferait donc l'unanimité chez les deux mastodontes du football espagnol. En , les observateurs s'interrogent grandement sur le début de saison du Real Madrid et du FC Barcelone. Les deux clubs peinent à convaincre dans le jeu et n'ont pas les résultats escomptés pour le moment. Du côté des Merengue, malgré un recrutement XXL, le jeu mis en place pour le moment est assez pauvre et beaucoup s'interrogent sur les capacités de Zinedine Zidane de rebâtir une équipe capable de gagner des titres.

En Catalogne, Ernesto Valverde, finalement conservé en fin de saison dernière malgré l'élimination contre Liverpool en demi-finale de Ligue des champions, a toujours la confiance du vestiaire, mais commence un peu à agacer avec des résultats assez décevants, mais surtout un fond de jeu si pauvre que le FC Barcelone ne parvient pas à se rendre facile certaines rencontres annoncées comme largement à la portée des Blaugrana.

Le seul point noir pour ces deux clubs est que Jürgen Klopp a récemment annoncé qu'il ferait certainement une pause après son passage à Liverpool : "Si je décide moi-même que je ne peux plus continuer, je ferai une pause et cette année-là, je devrai prendre une décision définitive. J'ai une énergie absolue, mais j'ai un problème : je ne peux pas me donner un peu ou pas assez. Je dois être à 100% ou rien". Si le Real Madrid ou le FC Barcelone se présente à lui, il est très probable que Jürgen Klopp connaisse un regain de motivation.