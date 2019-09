Liverpool - Jürgen Klopp a apprécié la réaction

Menés puis vainqueurs 3 buts à 1 face à Newcastle, les Reds ont signé un 5ème succès de rang en championnat cette saison. Leur entraîneur a apprécié.

Leader depuis le début du championnat anglais, a signé un cinquième succès en autant de rencontres disputées en ce samedi, face à (3-1). Vainqueurs grâce à des buts de Sadio Mané (x2) et Mohamed Salah, les Reds ont provisoirement pris cinq points d'avance sur , grand rival des hommes de Jürgen Klopp ces derniers mois et récents champions d' .



Liverpool-Newcastle (3-1), Sadio Mané et Liverpool ne fléchissent pas

Néanmoins, Liverpool s'est fait peur en début de rencontre, concédant l'ouverture du score dès la 7ème minute de jeu. Si les Reds ont égalisé vingt minutes plus tard, ce but encaissé a suffit à destabiliser leur entraîneur allemand, comme il l'a confié en conférence de presse d'après match.

Jürgen Klopp a apprécié la réaction et croise les doigts pour Origi

"J'ai commencé à profiter environ 25 minutes après le début du match. Nous avions besoin de ça. Nous ne voulions pas que cela se produise, mais ce n’est pas improbable. Newcastle a fait ce qu'ils savent faire, ils le font vraiment bien et ils constituent toujours une menace en contre-attaque. C’est difficile de les presser tôt, il y a constamment des secondes balles et ils ont la vitesse pour se mettre en retrait", a analysé l'ancien du .

"Nous avons marqué deux buts fantastiques et, en seconde période, nous avons tiré les leçons. J'ai beaucoup aimé. Nous avons mérité de gagner (...) Nous devons apprendre du jeu, c’est comme ça. Le défi après la pause internationale est toujours de trouver un rythme commun. Nous avons dû faire cela beaucoup de fois, nous avions besoin de plus de temps aujourd'hui", a ensuite ajouté Jürgen Klopp.

Enfin, l'entraîneur des Reds a évoqué l'état de santé de Divock Origi, préféré à Roberto Firmino dans le onze de départ mais contraint de céder sa place sur blessure, à quelques jours d'une rencontre de Ligue des Champions face à . "Divock Origi va passer un examen. Alors nous en saurons plus. Ce n’est pas cool. Il est vraiment en pleine forme, espérons qu'on ne trouve pas grand chose...".