Real Madrid - Zinédine Zidane annonce un Real bientôt au top : "On va faire mal"

Après la victoire délicate du Real Madrid face à Levante (3-2) ce samedi, l'entraîneur de la Maison Blanche était rassuré en conférence de presse.

Quatre jours avant un déplacement périlleux du côté du Parc des Princes en Ligue des Champions, le , prochain adversaire du donc, s'est difficilement imposé en ce samedi face à .



Real Madrid-Levante 3-2, un Real laborieux à la maison malgré Benzema

Difficilement, car la deuxième mi-temps de la Maison Blanche a été diamétralement opposée à la première, durant laquelle les hommes de Zinédine Zidane étaient parvenus à mener 3-0 grâce à un doublé du Français Karim Benzema et un but de Casemiro. Séduisants et offensifs, les Madrilènes se sont ensuite vus trop beaux face à des visiteurs toujours concernés, laissant Levante revenir à 3-2... Coup de chaud.

"Je sais que les choses vont venir petit à petit"

En conférence de presse d'après match, Zinédine Zidane préférait toutefois retenir le positif de cette rencontre, l'entraîneur du Real Madrid ayant vu en première période de sérieux motifs d'espoirs pour la suite de la saison.

"La seconde période a été un peu plus compliquée pour nous. Mais la sensation est positive. Nous avons obtenu les trois points, nous avons joué de manière incroyable en première période, avec du jeu, des buts, de l'engagement. Nous devons nous concentrer pour jouer comme ça pendant 90 minutes [...] Je sais que les choses vont venir petit à petit. On est mieux, on l'a démontré en première période où on a été très bons", a d'abord confié ZZ, avant d'évoquer les débuts de la recrue phare de l'été en la personne d'Eden Hazard et de faire passer un message pour la suite.

"Je suis content pour lui, on voit que c'est un tueur quand il a le ballon. C'est quelqu'un d'agressif avec le ballon, qui va toujours en vertical (dans la profondeur). Il va nous faire du bien. Il n'est pas prêt, il n'a fait que quatre entraînements avec l'équipe. Mais quand on va être tous bien physiquement, tous bien dans le rythme, on va faire mal", a ensuite ajouté le champion du monde 1998. Les concurrents sont prévenus.