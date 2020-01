Liverpool, Klopp attend encore plus de ses joueurs

L'entraîneur des Reds n'était pas pleinement satisfait de la prestation de ses joueurs lors de la victoire contre Sheffield United.

Jürgen Klopp est un perfectionniste. écrase le championnat d' cette saison, mais l'entraîneur allemand a appris des erreurs du passé et ne vendra pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Autrement dit, tant que le titre ne sera pas mathématiquement acquis, Jürgen Klopp exigera le meilleur de ses joueurs et surtout une attitude parfaite. Les Reds ont triomphé de Sheffield United ce jeudi soir et confortent leur avance en tête de la avec treize points sur Leicester, mais un match en moins.

Malgré la dix-neuvième victoire de Liverpool en vingt matches, Jürgen Klopp réussit à voir encore des axes de progression dans son équipe et notamment en ce qui concerne le jeu pratiqué face à Sheffield : "Nous savons qu'il y a place à amélioration. C'est important pour nous. Nous ne nous soucions que de nous-mêmes, nous pouvons faire mieux et nous devons le faire. Chaque joueur veut faire mieux et sait [qu'il peut] faire mieux. Il y a des choses que nous avons fait mieux que le dernier match qui a aidé ce soir".

"Nous avons contrôlé le match"

L'entraîneur de Liverpool a tout de même noté des améliorations comparées à la victoire contre lors de la dernière journée : "Nous avons joué exactement comme vous devez jouer contre Sheffield United. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de matchs comme celui-ci contre Sheffield United l'année dernière. Ce fut la meilleure chose que les garçons ont faite ce soir, ils ne leur ont rien laisser retirer du match, ce qui est vraiment difficile".

"Nous avons très bien joué; nous avons eu un très bon passage, nous avons rompu les lignes, notre positionnement était exceptionnel, et la discipline offensivement était exceptionnelle. Nous ne leur avons pas laissé les moments qu'ils voulaient, nous avons contrôlé le match et la victoire était très bien méritée. C'est une période intense de l'année mais en termes de performance globale, elle était aussi bonne que tout, vraiment, vraiment bonne. Cela me rend heureux", a ajouté l'Allemand.

Liverpool continue son raide solitaire en tête de la Premier League et poursuit la saison invaincue en championnat. Les Reds ont encore dans le sillage le record d' en 2003-2004 qui avait terminé la saison de Premier League sans la moindre défaite. Les Reds affronteront ce week-end en , dans un derby de la Mersey, avant de reprendre la Premier League avec un déplacement à la semaine suivante.