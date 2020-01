Liverpool perd Naby Keita sur blessure

Naby Keita se faisait une joie de pouvoir honorer ce vendredi sa deuxième titularisation en l’espace d’une semaine et la troisième de la saison. En vain. À la dernière minute, l’international guinéen a dû déclarer forfait pour le match des Reds face à Sheffield United (21e journée de PL). Une blessure à l’échauffement l’a empêché de tenir sa place.

La nature de cette blessure n’a pas encore été précisée, mais il s’agit très probablement d’un souci musculaire. C’est James Milner qui a relevé l’ancien joueur de Leipzig dans le onze des champions d’Europe.

Slight change to the side tonight. Naby is replaced by Milner in the starting XI. Williams now on the bench. #LIVSHU pic.twitter.com/JgLYZc8yJU