Liverpool, Jürgen Klopp sur le Brexit : "Si vous êtes seul vous êtes plus faible"

L'entraîneur de Liverpool a une nouvelle fois attaqué le projet des britanniques de quitter l'Union Européenne.

Le Brexit aura-t-il un impact sur le football anglais et européen ? Sans aucun doute. Les transferts en Angleterre seront probablement plus compliqués et le nombre de joueurs étrangers réduit. Le Brexit peut donc inquiéter les plus grands clubs de Premier League, les joueurs mais aussi et surtout les entraîneurs qui auront probablement une marge de manoeuvre bien moins importante dans quelques mois lorsque la Grande-Bretagne quittera l'Union Européenne.

En conférence de presse, Jürgen Klopp qui avait déjà dit que cela "n'avait aucun sens" à The Guardian en avril 2018, en a remis une couche sur le Brexit : "Que voulez-vous ? Une situation non parfaite seule ou non parfaite en tant que partenaire puissant dans une unité très forte ? Ce n'est que du bon sens. Ce n'est que du bon sens parce que l'histoire nous a appris que si vous êtes seul, vous êtes plus faible que l'unité".

L'article continue ci-dessous

"J'ai 51 ans, donc je n'ai jamais vécu de guerre. Nous sommes vraiment bénis de notre génération, mais le passé nous a montré que tant que des partenaires forts sont ensemble, l'Europe est un endroit beaucoup plus sûr. Le passé nous a montré que tant que toutes les composantes fortes sont ensemble, l'Europe est un lieu beaucoup plus sûr et c'est ce que nous avons tous", a ajouté le technicien de Liverpool.

"Oui, nous avons des problèmes, mais réglons-les. Nous vivons dans des conditions exceptionnelles; oui, nous avons des problèmes, mais nous les réglons. Je n'aime pas que cela recommence à se scinder. J'espère toujours que quelqu'un utilisera le bon sens à la fin", a conclu Jürgen Klopp.

Si en dehors du terrain, Jürgen Klopp s'intéresse à bien des choses et semble préoccupé par le Brexit. L'entraîneur allemand doit bien évidemment avant tout penser à battre Leicester afin de compter sept points d'avance sur Manchester City, après leur défaite contre Newcastle ce mardi, et se rapprocher un peu plus du titre de champion d'Angleterre qui échappe aux Reds depuis très longtemps.