Liverpool - Crouch : "Firmino est un génie"

L'ancien attaquant des Reds reconnaît l'importance de Mohamed Salah pour l'attaque de Liverpool mais voit en Firmino un talent spécial.

Roberto Firmino "est un génie" et le joueur "qui fait avancer ". Ces mots sont ceux de Peter Crouch, qui voit en l'attaquant brésilien le "coéquipier rêvé" pour tout joueur des Reds. Une équipe dans laquelle Firmino est arrivé en 2015 pour s'y épanouir pleinement sous les ordres de Jürgen Klopp.

Firmino n'a jamais été le buteur le plus prolifique, sa meilleure saison statistique remontant à 2017-2018 avec 27 buts inscrits toutes compétitions confondues, puis 16 à nouveau l'an dernier ; une saison qui l'a vu remporter la . Un succès acquis en partie grâce à l'attaque redoutable qu'il forme avec Mohamed Salah et Sadio Mané.

L'ancien red Peter Crouch est fan de ce trio, mais admet que le joueur avec lequel il aurait le plus aimé jouer reste le Brésilien. "Certains diront qu'il cherche à se montrer mais il faut le regarder de près, a-t-il déclaré au Daily Mail. Il ne fait jamais rien pour frimer. Il fait tout dans des zones dangereuses pour créer des occasions. Si j'étais entraîneur, Mo Salah serait celui dont je ne pourrais pas me passer."

"J'ai beaucoup de respect pour Mané aussi, mais du point de vue d'un attaquant, Firmino serait un meilleur coéquipier. Je déteste le terme de 'faux 9', j'étais un vrai 9 et j'en suis fier ! Mais Firmino joue dans cette position mieux que n'importe qui en et la raison pour laquelle Salah et Mané marquent tant est qu'ils ont un coéquipier altruiste à leurs côtés.

"Firmino a été nommé pour le Ballon d'Or cette semaine et il mérite d'être dans cette catégorie. J'ai récemment entendu une phrase que j'ai beaucoup aimée : 'Si vous regardez tout le match, vous ne voyez pas Firmino. Si vous regardez Firmino, vous voyez tout le match'. C'est le joueur qui fait fonctionner Liverpool. C'est un génie."

Ce qu'il essaiera de démontrer une nouvelle fois ce dimanche alors que les hommes de Jürgen Klopp reçoivent (17h30), pour un remake de la dernière finale de Ligue des champions.